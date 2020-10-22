立委關注中研院外文正名 廖俊智：將啟動民主程序

中研院院長廖俊智表示，中研院相關會議已經決議從34屆院士選舉明定中華民國國籍選出，包含雙重國籍者；外文正名也將啟動相關民主程序。（資料照）

2020/10/22 10:15

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨立委范雲今天質詢時關注中研院院士國籍和中研院外文改名議題，院長廖俊智表示，中研院相關會議已經決議從34屆院士選舉明定中華民國國籍選出，包含雙重國籍者；外文正名也將啟動相關民主程序，焦點訪談會作為第一步。

立法院第10屆第2會期教育及文化委員會今天由中研院進行業務報告，民進黨立委范雲質詢時表示，她從今年4月就關心院士國籍問題，請中研院檢討內部選舉流程，確保院士為我國國籍，而這絕對不是鎖國，而是開放的，歡迎外籍國籍擔任名譽院士，聽聞院士選舉將開始會有國籍欄，提名審查項目之一，也會擴大延攬名譽院士，請院長說明。

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院長廖俊智指出，這部分院內有開相當多次會議，近期也密集與院士代表開會，上週六院士會議召集人暨院士選舉籌備委員聯席會有做出決議，第一，依據組織法，中央研究院院士就屬中華民國國籍學術卓越人士者選舉之，包含雙重國籍人士；擴大延攬名譽院士，而名譽院士一般來說不具中華民國國籍；而32屆以前當選院士不受影響，33屆因為已經進入提名審查審查程序，新訂規則不溯及既往，照既定法規進行。

另外就中研院英文名稱改名部分，由於「Academia Sinica」意思是「中國科學院」，范雲今年初已請中研院民主討論改名議題，今天范雲再提出，中研院應於一個月內成立院內諮詢專案小組，規劃啟動院內民主討論程序，確保廣納院內意見。

廖俊智對此說明，院內各單位已經做相當廣泛討論，各位可以想見意見紛歧，包含是否要改名、假如要改什麼比較適合，目前焦點訪談規劃已經完成，即日起就可以開始進行，這會當作第一步，再來進行相關民主程序。

秘書處長曾國祥表示，本院同意決策機制外，以審議式民主作為民主討論方式，盡可能達到民主精神，會採取審議式民調，除了民調外，也會加入分組討論和專家諮詢，就議題利弊得失做更全觀的分析。

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