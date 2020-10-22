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    合歡山美呆了！藍天雲霧和彩虹構成超級美圖

    雲霧還在飄移，天空蔚藍，彩虹就架起彎彎的一道橋，構成超級美景。（顧士洋提供）（記者陳鳳麗攝）

    雲霧還在飄移，天空蔚藍，彩虹就架起彎彎的一道橋，構成超級美景。（顧士洋提供）（記者陳鳳麗攝）

    2020/10/22 09:52

    ［記者陳鳳麗／南投報導］合歡山日夜皆美，遊客顧士洋跟家人去爬合歡山南峰，喜歡拍照的他，在昆陽停車場看到雲霧縹緲的美景，趕緊架起兩部相機，其中1部負責拍縮時攝影，設定每5秒拍1張，意外地捕捉到雲霧飄過彩虹現身變化的瞬間，讓他直呼「意外驚喜」，也感謝老天送給他最美的禮物。朋友若想等這樣的驚喜，記得避開明天，因為明天單車王挑戰賽，花蓮太魯閣到合歡山武嶺，從上午6點到中午禁止各種車輛進入。

    住在中興新村的顧士洋很喜歡合歡山，經過帶著相機到山上，一面爬山一面攝拍山上美景，18日那天他又跟著家人上山，車子倍在昆陽停車場，然後走合歡南峰，他說，這是合歡山上比較輕鬆、好走的一條步道，所以全家一起聊天一起健行，感覺很舒暢。

    每次到合歡山都會帶兩部相機的他，這次也是「家俬」帶齊，當天上午9時多在昆陽停車場時，抬頭看天空，發現雲霧縹緲與美麗藍天呼應十分美麗，因此架起兩部相機，1部拍照片1部拍縮時攝影，設定每5秒拍1張。

    在拍攝過程中，顧士洋發現雲霧飄來，感覺有一股濕氣，似乎有小雨絲又似乎只是水氣，但大空依然蔚藍，很快就天空就出現一道彎彎的彩虹，與雲霧、藍天形成一幅美麗的景致。顧士洋說，自己也是第一次在合歡山看到並拍到這樣的風景，感覺超興奮。

    愛拍照的朋友明天不要上山等，因為清晨到中午交通管制，不然會被困住。

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