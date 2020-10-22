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    台鐵斷軌通報失靈 林佳龍：台鐵局長應負督導責任、擴大懲處

    林佳龍今出席立法院交通委員會受訪。（記者簡榮豐攝）

    林佳龍今出席立法院交通委員會受訪。（記者簡榮豐攝）

    2020/10/22 09:23

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵台中成功站今年3月發現內軌出現斷裂卻未更換新軌，5月19日區間車通過裂軌路段發生巨大撞擊聲後通報，竟又未即時通知調度員，讓後面2班莒光號及普悠瑪列車高速通過，幸好未釀意外事故。交通部長林佳龍表示，519鋼軌斷裂事件是他聽取台鐵安全簡報時才發現，先前3月就有裂紋，第一時間卻沒有落實SOP，他認為台鐵局長張政源應負起督導責任；而這件事情通報出現失靈，到底問題出在哪個環節，已要求2週內以專案小組展開調查，並會擴大懲處及追究責任。

    林佳龍今出席立法院交通委員會受訪時說，台鐵這次鋼軌斷裂事件，涉及的疏失包含鋼軌巡檢、事件通報、安全管理三方面，他在普悠瑪事故2週年前，就要求台鐵要展開針對總體檢144項執行情況報告，其中發現519斷軌事件處理過程有重大疏失，有要求台鐵除配合運安會提供最詳細的資訊外，也展開行政調查，希望能夠釐清整個事故，擴大究責、加重懲處。

    林佳龍說，巡檢事情涉及到整個作業程序與人員訓練，不是空有規定在那裡，而是需要落實執行，已要求全面檢視既有的SOP，加強人員訓練考核，針對台鐵所有涉及到的彎道鋼軌加速全面檢查；有關於巡檢車採購方面，已經有決定要解除契約，在未來的過渡期間，將加強人員巡檢，後續再加速採購相關事宜，這部分會以最緊急特別預算方式處理。

    運安會安全通告方面，已很清楚要求針對斷軌事件，提供配合調查的資訊，希望台鐵能徹地藉由此事故，再次檢視先前總體檢144項的落實情況，不要流於紙上作業。要深入檢討制度、執行面改善。

    台鐵519鋼軌斷裂事件，林佳龍表示，通報出現失靈，已要求2週內以專案小組展開調查，並會擴大懲處及追究責任。（記者鄭瑋奇攝）

    台鐵519鋼軌斷裂事件，林佳龍表示，通報出現失靈，已要求2週內以專案小組展開調查，並會擴大懲處及追究責任。（記者鄭瑋奇攝）

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