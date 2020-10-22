慎防「搶打」亂入 南投公費流感疫苗通知單首見註明年齡層

南投市新興里流感疫苗注射通知單上特別標示年齡層對象，相當引人注目。（記者謝介裕翻攝）

2020/10/22 09:04

〔記者謝介裕／南投報導〕係真Ａ﹗南投市新興里明晚6時至8時期間，將在新興里集會所辦理社區免費流感疫苗注射工作，且通知單上也首見註明針對65歲以上即民國44年12月31日以前出生的鄉親，但因獲得衛生局調度提供的劑量僅150支，換言之，名額只有150個，屆時，將依排隊先後順序作為施打依據。

今年公費流感疫苗施打工作，在供貨量吃緊下，許多縣市都出現搶打及缺貨的亂象，南投縣衛生局雖然對外宣布縣內187場次的社區疫苗施打服務不喊停，但新興社區住戶接獲上述通知單後，仍抱持懷疑態度，頻頻向衛生單位詢問會不會又臨時宣布取消？

請繼續往下閱讀...

南投縣衛生局指出，鹿谷、名間、竹山等3鄉鎮，合計10場次的社區疫苗接種服務，之前曾因疫苗備貨量不足公告延期辦理，有了此次經驗後，對於社區疫苗接種服務也就更加謹慎，疫苗數量調配到位後才會透過鄰里管道發布施打通知單，但因劑量真的有限，希望民眾能體諒。

儘管中央宣布50歲至64歲年齡層已暫緩施打，但新興里長王日強發給家戶的通知單仍註明符合施打對象的年齡層，也值得肯定，至少可預防不符資格者假藉各種理由亂入，避免不必要的紛爭發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法