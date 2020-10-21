敬老賀卡竟祝「福壽全歸」！金山區公所出包緊急道歉

金山區公所每年都會舉辦重陽敬老餐會，為了無法出席餐會的百歲人瑞，區公所今年特別贈送壽桃、麵線及麵龜等贈品送到爺爺奶奶們家中。沒想到，有家屬發現卡片上的賀詞竟寫上「福壽全歸」輓聯用詞，區公所發現後，也緊急逐戶致歉。（擷取自金山區公所臉書）

2020/10/21 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕金山區公所小編過勞死風波剛過卻又傳爭議。金山區公所每年都會舉辦重陽敬老餐會，為了無法出席餐會的百歲人瑞，區公所今年特別贈送壽桃、麵線及麵龜等贈品送到爺爺奶奶們家中。沒想到，有家屬發現卡片上的賀詞竟寫上「福壽全歸」輓聯用詞，區公所發現後，也緊急逐戶致歉。

金山區公所每年都會舉辦重陽敬老餐會，不過，區長廖武輝表示，發現有許多百歲人瑞爺爺奶奶無法親自出席敬老餐會，於是在今年特別循照傳統，除了重陽敬老餐會贈送的壽桃、麵線外，再贈送麵龜與保暖毯子到爺爺奶奶家中，他表示，知道這些小小心意能獲得老人家喜歡，也希望每年都能親自將這些心意送出。

請繼續往下閱讀...

然而，卻有爺爺奶奶的家人發現，金山區公所所贈之禮品附的賀卡，竟寫著「百齡純嘏、福壽全歸、重陽愉快」並寫上「金山區公所區長廖武輝敬賀」。由於福壽全歸是用於輓聯，為對年高而有福者死亡的題辭，因此也引發爭議。

對此，金山區公所及區長廖武輝緊急在臉書道歉，表示致贈中即有家屬告知卡片上的祝賀詞有誤，真的很感到抱歉，「忙中有誤不夠嚴謹，我們會檢討，感謝告知卡片內容錯誤，在此向長者致歉」，文中並提到，在發現錯誤後，後續也已逐戶拜訪致歉。

有家屬發現卡片上的賀詞竟寫上「福壽全歸」輓聯用詞。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法