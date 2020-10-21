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    龜山協和磚廠八卦窯具代表性 列暫定古蹟搶救

    龜山協和磚廠是桃園僅存的八卦窯代表。（文化局提供）

    龜山協和磚廠是桃園僅存的八卦窯代表。（文化局提供）

    2020/10/21 19:42

    ［記者謝武雄／桃園報導］60年代、桃園磚窯產業發展興盛，全盛時期共有117廠，隨著環保意識抬頭、機械化量產的影響，使得傳統磚窯業成為夕陽產業，文化局針對全市磚窯廠進行普查發現，其中龜山區協和磚廠就是八卦窯代表，其他多數為新式隧道窯，原本協和磚廠面臨拆除命運，目前列為暫定古蹟，後續將依程序進行文化資產審議。

    文化局主任秘書張至敏今天在市政會議針對「桃園市磚窯產業普查」成果進行簡報，她說，普查結果發現，目前桃園較為完整磚窯建築僅剩八卦窯、新式隧道窯等2大類，其他尚存部分建物的磚窯產業總計9處，包括龜山區5處、平鎮區1處、楊梅區1處、龍潭區2處，其中以八卦窯種較具保存價值，龜山區協和磚廠就是八卦窯代表，其他多數為新式隧道窯。

    張至敏也提到，今年8月27日藝文團體通報龜山區協和磚廠遭怪手拆除，文化局已依文資法逕列為暫定古蹟，而依現有工法評估，磚窯廠後續仍可修復重建，目前將保留窯體材料，作為日後保存或其他文化應用，後續將依程序進行文化資產審議，此外，因涉及都市計畫道路用地，將與相關局處討論，透過道路高架化的設計，研擬兼顧當地居民用路需求的保存方案。

    張至敏說，八卦窯是二戰後所興起，龜山區為桃園市首要排名的磚窯區域，117廠就占了46廠、目前5廠還在營運，其次是龍潭26廠、2廠還在營運，第3則是楊梅13廠、1廠還在營運，其餘都是個位數，其中又以龜山區協和磚廠作為代表性的八卦窯建築，見證桃園地區經濟起飛及城鄉發展的共同記憶，可以呈現磚窯產業脈絡，以及代表地方文化的地區性建造物類型。

    副市長高安邦則強調，由於工務局持續推動特色公園，未來請工務局研議是否有合適地點，可以打造具有磚窯歷史文化意象的公園，讓市民朋友對於桃園磚窯產業發展歷史與窯業文化有更深入的了解。

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