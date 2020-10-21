「新屋貓舍義工團」控打壓、開除志工 桃市動保處駁斥澄清

新屋貓舍義工團批動保處以繁瑣規定刁難愛貓人士、阻撓救援。（記者許倬勛翻攝）

2020/10/21 19:55

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市政府動物保護處2018年更改「桃園市動物保護教育園區收容動物中途申請計畫」，規定須通過測驗、實習才能取得志工證，「新屋貓舍義工團」抱怨，2年多來核發資格者少，近日最後一名符合資格的志工遭開除，動保處甚至告誡不得勸募飼料、醫藥費，面臨解散危機，「公部門處處刁難，救貓竟難如登天！」

動保處簡任技正曾國鼎澄清絕無「開除」志工 ，經查僅有1名林姓志工因拍攝貓舍照片用於募款，未經提報募款計劃書，不符「公益勸募條例」，但僅有口頭告誡，並未取消資格。

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曾國鼎指出，訓練一位動物志工至少要42小時，歷經基礎訓練、特殊訓練、實習訓練等，通過結訓測驗才能取得志工證，成為志工後還要接受8小時的專業訓練，目前全市有39人領有證照，今年通過第一階段面試有36人。

「種種規定不該成為阻礙中途、救援的緊箍咒！」新屋貓舍義工團宋小姐說，動保處約束志工探視病貓、幼貓，每位志工每日只能攜帶3隻貓咪就醫，恐耽誤貓孩就醫的黃金時間，另告誡不得對外募款飼料、醫藥費用，再三阻撓愛貓人士的好意。

宋小姐痛批動保處處處刁難，有意阻擋新屋貓舍義工不得介入新屋動保教育園區的貓，不解為何要如此軟土深掘、刻意孤立，如今恐面臨解散危機。

曾國鼎解釋，新屋貓舍義工團依規申請合法公益團體與勸募字號，但勸募的文案與照片因提及公部門，有適法性的疑慮，須待衛福部解釋釐清。

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