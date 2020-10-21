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    登山超紅景點「水漾森林」 調查評估對下游無潛在危險

    水漾森林新河道兩岸為堅硬岩壁，20年來未有侵蝕情形。（嘉義林管處提供）

    水漾森林新河道兩岸為堅硬岩壁，20年來未有侵蝕情形。（嘉義林管處提供）

    2020/10/21 18:31

    ［記者林宜樟／嘉義報導］位於嘉義縣阿里山鄉石鼓盤溪上游的水漾森林，是許多登山健行者喜愛景點，嘉義林管處配合行政院「向山致敬」開放山林政策，今年9月啟動水漾森林災害評估與現況追蹤，評估堰塞湖潛在風險，調查結果指出，即使發生50年重現期洪峰，下游豐山村仍可安全無虞，喜好登山健行的遊客可放心前往，感受水天一色、白木參天的壯麗光景。

    嘉義林管處指出，水漾森林成因為1999年的921大地震，左岸約30公頃範圍的邊坡崩塌，造成大量土石堵塞河道，形成長約400公尺，面積約6.5公頃的堰塞湖，湖中杉木高聳連天呈現夢幻倒影奇景，有「水漾森林」美稱，為熱門的「溪阿縱走路線」重要駐紮景點。

    為免堰塞湖潰堤造成下游災害，嘉義林管處自堰塞湖形成後，派員持續進行現勘與空勘，確認崩塌土體的構造穩固，溢流口流經鞍部，對於下游豐山村安全無任何緊急或潛在性的危險存在。

    嘉義林管處今年委託成功大學團隊協助，利用無人載具進行空拍與地形比對，以及水文、土砂分析工作，調查報告分析，水漾森林湖體水量，於枯水期與豐水期間介於12至20萬噸，豐水期湖面略為抬升，兩岸灘地因溢淹而略減，但水量仍可正常宣洩，崩塌堆積的天然堰塞壩多年未受侵蝕而穩定。

    經數據模擬，即便50年一遇的大洪水，或極端異常氣候的大量降雨發生，溢流口最大流量僅增幅4.6%，潰壩分析也證明不會對下游6公里外的豐山村造成威脅，未來將持續透過衛星影像監控，掌握現地環境變遷情形，第一時間公佈資訊讓民眾了解。

    嘉義林管處提醒山友及遊客們，前往水漾森林時事前應進行充分的規劃與準備，選擇合理安全的路線，留意沿線安全標語，隨時關注山區降雨與湖面的水位高度，保持在低風險地帶宿營，遵守無痕山林準則，減低對森林的衝擊。

    崩塌堆積區因地勢較高，水流由地形鞍部處溢流。（嘉義林管處提供）

    崩塌堆積區因地勢較高，水流由地形鞍部處溢流。（嘉義林管處提供）

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