無照業者偷倒「黃金」頻傳 新北研議闢建「投注站」

新北市沒有收水肥的污水處理廠，恐將無照業者在河川偷倒水肥，污染河川。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2020/10/21 14:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市因為沒有處理水肥的污水處理廠，以往新北市水肥業者都是運往台北市的迪化污水廠處理，但台北市表明自今年4月1日只收台北市的水肥，造成新北市的水肥業者困擾，因為載運到其他縣市成本太高，業者指出，現在新北市老社區大樓化糞池滿了，都找無照業者去抽，然後偷偷倒在河川或溝渠，污染河川，水利局副局長楊宗珉說，水利局和環保局也研議在現有污水下水道幹管上闢建「投注站」解決問題。

楊宗珉說，新北市污水下水道鋪設工程已達66%，污水下水道有接管的社區大樓，不必使用化糞池，即可直接將水肥排入污水下水道，到八里污水廠處理後排入大海，但尚未接管的老社區，仍需儲存在化糞池，然後定期請水肥業者抽取，載運至污水處理廠處理。

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水肥業者指出，以往新北市水肥業者都是運往台北市的迪化污水廠處理，但台北市表明自今年4月1日只收台北市的水肥，造成新北市的水肥業者困擾，因為載運到其他縣市成本太高，業者指出，現在新北市老社區大樓化糞池滿了，都找無照業者去抽，然後偷倒進河川溝渠，造成環境污染問題。

面對台北市不願再處理新北市的水肥，新北市環保局發言人孫忠偉說，新北市會持續與台北市政府協調，希望能暫時協助，另依「公民營廢棄物清除處理機構管理規定」，清運對象並無轄區限制，業者可送往合格投注站處理，民眾如有困難，可與環保局聯絡，協助媒合可收受的業者。

楊宗珉說，水利局也與環保局研議在新北市境內現有污水下水道幹管網路設置水肥「投注站」，並且考量配合污水處理廠建設，將淨化後的水挹注河川水量，一舉兩得。

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