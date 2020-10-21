高雄搶先辦肉燥飯爭霸賽 黃偉哲嗆：冠軍的再來台南複賽

黃偉哲向高雄市嗆聲說，最好是高雄辦完獲肉燥飯第1名者，再來台南參加複賽。（記者蔡文居攝）

2020/10/21 14:00

〔記者蔡文居／台南報導〕高雄市政府今天宣布將舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，台南市長黃偉哲今天對此表示，台南下個月本來就要辦，懷疑可能消息走漏讓高雄搶先宣布。他並嗆聲說，最好是高雄辦完獲第1名者，再來台南參加複賽。

對於今天高雄宣布要辦肉燥飯爭霸賽，黃偉哲今天中午在市政總質詢結束後被詢問，「台南會跟進嗎？」

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黃偉哲說，他懷疑是我們自己的計畫外洩，結果高雄就拿去用，因為我們本來就要在11月舉辦，現在高雄要辦，那應該要有一個友誼組讓台南的廠商參加，「他不是說都沒在怕的嗎？」

黃偉哲說，反正這都是好事，我們跟高雄就像是兄弟縣市，但是親兄弟也要明算帳，如果兄弟有邀請，我們一定赴會，兄弟如果沒有邀請我們，我們也只能尊重，但台南市本來就要在11月21日舉辦牛肉湯節，牛肉湯節之後要辦肉燥飯大賽，想不到高雄先宣布。

他說，既然要舉辦比賽，我們就廣邀高雄跟屏東一起來辦肉燥飯比賽，如果高雄不要的話，台南市就自己辦。屆時台南舉辦時，一定會邀請高、屏參加，以展現我們泱泱大市的心胸，「最好是他們辦完獲得第1名者，再來台南參加複賽！」

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