高市晚晴婦女協會爆醜聞 被控強制回捐薪資、逼退社工險害死

高雄市議員黃捷（中）偕同高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南（右）召開記者會，指高市晚晴婦女協會要求社工薪資回捐，差點鬧人命，左為高雄市社會局專委黃慧琦。 （記者葛祐豪攝）

2020/10/21 12:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市晚晴婦女協會涉薪資回捐一案，又爆出後續發展，協會寄存證信函辭退社工，該社工差點以死相逼。對此，社會局表示明年委辦契約中，將加重罰鍰；晚晴則表示是該社工工作狀況不好。

今年7月底，高雄市晚晴婦女協會被踢爆，強迫社工每月回捐薪資，社會局稽查後，要求晚晴須在1個月內返還薪資。

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高雄市議員黃捷今天偕同高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南召開記者會，黃捷指高雄市晚晴婦女協會，近10年來已有超過20名社工被迫薪資回捐，總回捐金額超過百萬，該會迄今無人出面向社會解釋和致歉。

郭志南則爆料，上周五，一名社工被該協會楊姓總幹事要求簽下離職切結，情緒激動下差點跳樓，據了解該社工之前已燒炭一次，於是趕緊強制送醫。但本周一出院後，又接到晚晴的存證信函，合理懷疑是遭到報復。

郭志南指出，晚晴要求社工薪資回捐，手法一變再變，之前是薪資3萬4千元，只匯款入帳2萬7千元，後來怕稽查，又改成發薪後 ，發紙條寫金額指定匯款，目前又變成領現金回捐。

高雄市社會局專委黃慧琦表示，晚晴強迫社工每月回捐薪資案，第一批8人已返還，3人有收據還沒還，另8人沒收據，社會局將進一步協助。

黃慧琦說，晚晴已違反委辦機構的勞動契約，記點制將扣違約金3500元，但社會局認為罰則太輕，明年將在契約中加重處分，以事件來處罰，一次罰1萬元。此外，晚晴今年契約到期後，將列入「最重視名單」。

高雄市晚晴婦女協會理事長沈玉玲，稍後在市議員黃文益陪同下，也召開記者會澄清，她強調2年多前接下理事長，是看到媒體報導，才知道強迫社工薪資回捐，她「不支持也不接受」，於是在今年9月5日辭職，但還未送社會局備查。對於某些單位指她要負責，她強調若導致名譽受損，不排除提告。

沈玉玲說，高雄市晚晴婦女協會均由葉姓前理事長與楊姓總幹事負責，她只進去過4、5次，沈並當場致電楊姓總幹事，楊表示遭解職的志工，是因為工作狀況不好。

黃捷強調，要求社工薪資回捐，是社福界常年陋習，她呼籲高雄市社會局公開違法機構名單，並希望中央立委共同連線，要求衛福部針對違法機構，制定退場機制。

高雄市勞工局也說，晚晴違反勞基法，包括工資未於約定發薪日發給、部分勞工出勤紀錄未依法保存5年等，已依法裁處。至於該社工被要求簽署自願離職切結書爭議，已向勞工局提起勞資爭議調解，社工主張協會應給付預告工資、資遣費、開立非自願離職證明書外，並應給付10月份工資、車資補貼及年終獎金，勞工局10月20日已要求晚晴協會於10月24日前，應依法給付相關費用。（13:16更新）

高雄市晚晴婦女協會前任理事長沈玉玲（左），在市議員黃文益陪同下，也召開記者會澄清。（記者葛祐豪攝）

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