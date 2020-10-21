原民會官網獨漏西拉雅夜祭？ 夷將：願意補上

原民會主委夷將·拔路兒Icyang Parod今日赴立法院內政委員會備詢。（記者羅綺攝）

2020/10/21 12:45

〔記者羅綺／台北報導〕立法委員賴惠員今日於立法院內政委員會質詢原民會主委夷將·拔路兒Icyang Parod時表示，昨晚台南東山舉行「吉貝耍阿立母夜祭及孝海祭」，是西拉雅族一年一度的盛事，然而在原民會網站卻找不到相關資訊；對此夷將表示，願意加以補強。

賴惠員指出，蔡總統在8月1日原住民族日時表示，「原住民族是台灣歷史最關鍵的起點，經歷漫長的正名運動，原住民族終於找回自己的名字、認同跟歷史，台灣其他族群也要學習傾聽」，但是全台1萬多名的西拉雅族人追求正名超過20年，至今未果，「原民會每次都說受限於資源分配，南島拒絕西拉雅族正名也是資源分配問題？平埔族就不受重視？」。

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夷將表示，2年前曾請內政部逐一調日本統治時代的族群註記系統，找出有平埔族血統的國人共有90萬人。西拉雅族雖然尚未獲得正名，但原民會每年都有編列2千萬預算，用於恢復西拉族語言，並未不重視西拉雅族。

賴惠員進一步表示，昨晚在台南東山舉行西拉雅族夜祭，但種種活動都是地方政府所舉辦，不見原民會推廣，甚至在原民會網站找不到西拉雅族夜祭資訊，但其他16族群的重要活動都有詳細資料，為何獨漏西拉雅族？

對此原民會回應，會加以補強，夷將更補充，在行政院官網有向國際介紹台灣平鋪族群，因此原民會也非常願意放入西拉雅族的活動介紹。

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