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    平溪天燈頻釀災 新北將隨燈徵收發展基金：每燈20~50元不等

    新北市將對業者強制收取天燈永續發展基金，圖為2020新北市平溪天燈節。（資料照，新北市政府觀光旅遊局提供）

    新北市將對業者強制收取天燈永續發展基金，圖為2020新北市平溪天燈節。（資料照，新北市政府觀光旅遊局提供）

    2020/10/21 12:31

    〔記者陳心瑜／新北報導〕天燈是新北市平溪傳統文化與重要觀光資產，但天燈殘骸破壞環境，更容易引發火災，新北市政府經濟發展局訂定《新北市天燈永續發展自治條例》，落實使用者付費，將強制徵收天燈永續發展基金，釐清天燈致災的責任歸屬，也落實「使用者付費」，預計每個天燈徵收20至50元不等的基金。

    至於上路日期，新北市政府經濟發展局回應，草案今送市政會議，將續提送新北市議會審議，通過後即施行。

    平溪區公所早於2018年提出「天燈永續發展基金」構想，讓天燈商家自主提交永續發展基金，遇有求償案件，就由基金及委員會審核提撥，但願意繳交的業者越來越少，去年甚至僅剩數千元，去年一起火警高達約173萬的災損賠償金，就無法支應。

    新北市政府經濟發展局商業發展科專員黃恆瑋表示，《新北市天燈永續發展自治條例》設計天燈標章，一改過去被動仰賴業者捐贈，改為強制收取「天燈永續發展費」，金額預計是每個天燈收取25至50元不等，業者必須張貼統一天燈標章後才能販售，否則將處最高1萬元罰鍰，得按次罰。未來消費者購買天燈，也就會保公共意外責任險。

    黃恆瑋說，平溪區目前有53家販售天燈業者，將加強稽查，也會設立檢舉獎金，若發現偽造或變造，每張標章處以最高1萬元罰鍰。

    黃恆瑋說，基金主要用於肇災補償，至於剩餘的金額，則用於環境保護、老人福利以及商圈環境改善等用途。

    平溪魅力商圈理事長林高美雲說，目前天燈售價約150元至250元，每個利潤約賺幾十塊，強制收取基金後，天燈勢必漲價，否則會沒有利潤，她更說，目前生意受疫情衝擊，少了很多外國客，因此希望收取金額不要太高，另外，也希望基金餘額可以用於老人共餐等地方需求。

    新北市議員林裔綺則說，支持自治條例盡速通過，但希望在通過之前，市府能先幫平溪民眾投火災意外險，以免形成空窗，未來也應持續提撥基金讓民眾納保。

    另外，她也認為，經發局目前僅針對商圈自治會溝通，但平溪、菁桐、十分更多的是在地販售天燈的長輩，許多人根本都沒有接到消息，市府應充分向所有大型業者、小攤販溝通，不應倉促上路。（13:00更新）

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