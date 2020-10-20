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    宣導油鍋起火應變3步驟 台東縣3消防「猛」男笑翻網友

    台東縣消防局為宣導油鍋起火的安全應變措施，推出3名消防隊員裸上半身吸引目光，不過這些消防隊員卻反而是「大腹便便」的模樣，另類宣導手法笑翻網友，也讓人印象深刻。（圖擷取自台東縣消防局facebook）

    台東縣消防局為宣導油鍋起火的安全應變措施，推出3名消防隊員裸上半身吸引目光，不過這些消防隊員卻反而是「大腹便便」的模樣，另類宣導手法笑翻網友，也讓人印象深刻。（圖擷取自台東縣消防局facebook）

    2020/10/20 20:25

    〔即時新聞／綜合報導〕各地消防隊常會推出消防猛男月曆來進行宣傳，然而台東縣消防局反其道而行，為宣導油鍋起火的安全應變措施，也推出3名消防隊員裸上半身吸引目光，不過這些消防隊員卻是「大腹便便」的模樣，另類宣導手法笑翻網友，也讓人印象深刻。

    根據台東縣消防局臉書的宣導發文，表示近期天氣入秋，氣溫漸涼，又到肚子進補的日子，「您知道進補時，遇到油鍋起火該如何應變嗎？」，接著指出滅火三步驟為「1、蓋上鍋蓋，2、關閉爐火，3、靜置冷卻」，並重申「三步驟，不可顛倒」；消防隊解釋，蓋鍋蓋為第一步阻斷火源與空氣接觸，並指出油鍋起火切記不能用水滅火 ，否則火會更大。

    而令人印象深刻的是，發文的附圖說明中有3名裸上半身、擺出各種帥氣姿勢的男消防員，然而與以往不同的是，這3名消防員一副就是秋天進補「補過頭」的樣子，肚子皆是大肚腩的模樣，反差感令人發笑。

    這個令人印象深刻的圖文宣導，也讓大批網友笑翻，紛紛表示「誠實的消防月曆」、「這個很會，犧牲有價值」、「我對消防員的印象被顛覆了」、「這是為了拍照花了十年養胖自己的概念嗎」，還有網友留言「好期待你們拍⋯⋯農民曆！！！」。

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