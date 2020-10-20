草埔隧道昨起開放大貨車通行 監理所查獲4車違規開罰

高雄區監理所於草埔隧道聯合稽查。（記者陳文嬋翻攝）

2020/10/20 17:15

［記者陳文嬋／高雄報導］草埔隧道昨起開放大貨車通行，高雄區監理所今表示，會同警方聯合稽查，38車查獲4車違規，以滅火器缺失3件最多，將依法召回臨檢，另有不當使用行車紀錄器，依法開罰9000元至12000元。

交通部公路總局第三區養護工程處自昨天中午12時起，開放非管制大貨車通行草埔隧道，高雄區監理所為避免相關用路人可能的違規駕駛行為，影響隧道的行車安全，同步於隧道兩端鄰近地磅站，實施雙向監警聯合路邊檢查。

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監理所表示，台9線安朔至草埔路段（草埔隧道）開放未達43噸非管制大貨車通行（43噸以上大貨車、全聯結車、超尺度車輛及裝載危險物品車輛等不得行駛），但行駛隧道路段應遵守規定速限，行駛於外側車道並與前車保持100公尺以上安全距離，裝載貨物者更不得超過核定總重量，並應裝載（或覆蓋）穩妥。

監理所會同台東、屏東兩地警方，同步於台東大武鄉南興地磅站及屏東端台9線444.9公里處，共同實施監警聯合路邊檢查，攔查38輛大型車輛，共查獲4車違規，包括不當使用行車紀錄器，依法開罰9000元至12000元。

值得一提的是，滅火器缺失3件最多，將依法召回臨檢，包括遊覽車滅火器失效、逾期及大貨車未帶滅火器，將依道安規則第39之1條第1項第11款，將依法召回臨檢。

監理所長李瑞銘表示，有鑒隧道行車事故易引發重大風險，呼籲各車種駕駛人務必遵守相關行車規定、安全駕駛，更嚴禁超速、超車、逼車等違規行為；大貨車裝載貨物不得超載並應捆紮穩妥，違者將依道路交通管理處罰條例第29條之2、第30條等規定裁處，提醒大貨車駕駛人開車上路前確認貨物裝載情形是否符合規定，以確保行車安全。

高雄區監理所於草埔隧道聯合稽查。（記者陳文嬋翻攝）

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