美濃木瓜年產值1.2億元 首位木瓜王曾翰賢誕生

美濃區農會總幹事鍾清輝（左）頒獎給首獲美濃木瓜王的冠軍曾翰賢。（記者許麗娟翻攝）

2020/10/20 16:07

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市美濃區打造「月光山」木瓜品牌，原定2016年舉辦首屆網室木瓜品質評鑑競賽，但因連續3個颱風攪局被迫中斷，今年終於順利誕生首位木瓜王，冠軍曾翰賢靠著養菌種出美濃最好吃的木瓜。

美濃吉洋、竹頭角等地區廣種台農2號品種的木瓜，在共同運銷的合作下，2004年建立「月光山」品牌，並於2011年成立優質水果木瓜專區，年生產面積110公頃、產量4000公噸，每年產值超過1.2億元，是美濃地區眾多水果的佼佼者。

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美濃區農會2016年舉辦第1屆木瓜競賽，但比賽進入第2階段時，接連遇上尼伯特、莫蘭蒂、梅姬颱風，木瓜網室被摧毀殆盡，直到今年才舉辦第2屆競賽，美濃區農會總幹事鍾清輝表示，木瓜競賽限種植台農2號，評鑑分為3階段，初階段為田間審查，包含田間衛生、整枝、樹勢成長、存活率、病蟲害等5大項目，今年有30人報名、18位入選。

第2階段的農藥殘留檢測18位入圍者全數通過檢驗，並於今日展開第3階段決賽，評選標準有「平均單果重750克到800克」、「甜度須高於10度」、「表皮光亮、青紅相間者為佳」、「口感綿密、風味獨特」。

結果由美濃區果樹產銷班第18班曾翰賢獲得冠軍，曾翰賢說，種植木瓜近7年，現在約有1甲地種植面積，得獎秘訣除了合理化施肥、安全用藥之外，還自己養菌，利用活菌、微量元素提升木瓜品質。本屆亞軍劉學翰、季軍鍾永虎，另選出3名優勝分別為黃生煌、鄭宏光、傅增忠。

美濃木瓜評鑑競賽，選出前3名及3位優勝者。（記者許麗娟翻攝）

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