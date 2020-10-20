7大專校友會支持蕉農 認購1.1萬公斤送學子

台科大校友總會理事長許恆壽（左）將香蕉捐贈給台科大學生會，由學生會會長陳舒淳（右）代表同學們領取。（台科大提供）

2020/10/20 14:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕有感近期香蕉產量供需失衡，7所大專校院的校友會串聯起來，一起認購1萬1千公斤的香蕉，讓農產品被充分享用，也在今天將近800箱的香蕉送到各校，免費送給學弟妹，讓大家吃得健康。

7所校友會包含：台灣科技大學、實踐大學、聯合大學、勤益科技大學、中華科技大學、亞東技術學院、東南科技大學等，透過各校的校友總會發起支持蕉農的串聯，最後共認購了1萬1千公斤的香蕉。

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今各地校友也把將近800箱、數量約6萬根的香蕉，發送到各地學校，並免費發給校內學子，讓學弟妹享用本地農產、吃得更健康。

台科大校長廖慶榮表示，此次認購香蕉的幾所大學都是台科大的校友校長，各校的校友總會更是全力支持；此舉除了支持蕉農，亦培養大學生們愛物惜物、惜福的精神。

台科大學生會長陳舒淳說，很開心同學們有免費的香蕉可以吃，謝謝校友會學長的義舉，讓大學可以善盡社會責任，也讓同學們吃到台灣農產品，照顧到同學們的健康和飲食。（15:28更新）

7所大專校院的校友會發起支持蕉農行動，認購了1.1萬公斤香蕉，並發給學生吃得更健康。圖前排左起為中華科大校長郭承亮、勤益科大校長陳文淵、聯合大學校長李偉賢、台科大校長廖慶榮、東南科大校長李清吟、實踐大學校長丁斌首、亞東技術學院校長黃茂全。（台科大提供）

台科大學生們開心領取免費香蕉，支持台灣農產。（台科大提供）

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