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    50-64歲接種率「快破表」而暫緩 陳時中：3主要目標族群還差很遠

    前三個主要流感疫苗接種目標對象，目前施打率都遠遠未達目標接種率。（疾管署提供）

    前三個主要流感疫苗接種目標對象，目前施打率都遠遠未達目標接種率。（疾管署提供）

    2020/10/17 15:48

    〔記者吳亮儀／台北報導〕因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，今年搶接種公費流感疫苗民眾超踴躍，疾病管制署昨天宣布暫緩50歲到64歲非慢性病病患接種；根據疾管署統計，這族群的施打率已經接近目標，但主要目標族群的接種率都還差很遠。

    根據疾管署統計，5日開放公費流感疫苗接種以來，50歲到64歲成人的施打率已經達14.7％，但這族群的目標接種率僅為18.7%，若不暫緩施打，可能再過幾天接種率就會破表了。

    衛福部長陳時中今天臨時舉行記者會，對暫緩措施表達「最大歉意」，同時也指出，公費流感疫苗最主要的三個目標族群包括「65歲以上長者」、「醫事職登人員」、「6個月入學前嬰幼兒」。

    但根據疾管署統計到16日的施打率，這三個族群目前施打率都遠遠低於目標接種率，特別是65歲以上長者僅35.6%、「6個月到入學前嬰幼兒」僅24.3%，距離目標值差距很大。

    陳時中也坦言，50歲到64歲成人接種非常踴躍，也希望先盡快將比較高風險、高傳播的目標族群趕快先接種流感疫苗，達到群體免疫效果。

    根據流感的傳播力而言，陳時中說，只要達到25%就有群體免疫效果，而今年公費加上自費疫苗以748萬劑，已涵蓋31.7%人口數，足夠產生群體免疫力。

    自10月5日開打至10月16日止共12天，流感疫苗已施打318.1萬劑，疫苗使用率52.8%，為使幼兒及65歲以上長者、具潛在疾病者、醫事人員、孕婦等高風險族群能完成接種，疾管署提醒民眾，若要接種公費流感疫苗，可先向合約院所預約；並先電話詢問合約院所疫苗剩餘情形後再前往，以免久候或白跑一趟。

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