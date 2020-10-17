合作共好 新北市府漫活健行活動邀基隆參加

基隆市消防局政風室在「核你一起 安心遊新北」漫活健行活動中，設置「廉來運轉，幸福相傳」攤位，以問答方式，透過老少咸宜的大富翁遊戲，讓闖關者學到防災小常識，也對廉政記憶深刻。（記者林嘉東攝）

2020/10/17 15:22

〔記者林嘉東／新北報導〕核能安全越來越受國人重視，新北市政府消防局今天上午在新北市石門風藝術營舉辦「核你一起 安心遊新北」漫活健行活動。基隆市消防局也獲邀參加，共同響應市長林右昌合作共好的理念。

基隆市長林右昌近來拋出瑞芳、福隆、金山、萬里、石門等地，可以劃歸基隆管轄，提出合作共好的理念；新北市長侯友宜也提「北北基共同生活圈」，兩人理念不謀而合。

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為了落實核安的宣導，新北市消防局今天上午在新北市石門風藝術營及白沙灣遊客中心舉辦「核你一起 安心遊新北」漫活健行活動，由市長侯友宜為健走活動嗚槍揭開序幕。

健行活動是上午8時許，從新北市石門區風藝術營出發，終點則設在白沙灣遊客中心，是一項結合「核安、防災宣導」及「北海岸風光」為主題的健走活動。

以往核安、防災宣導活動，都各自辦理，此次新北市消防局基於合作共好，邀請基隆市消防局政風、水利局政風室與財政部賦稅署政風室等單位室，跨域結合、資源共享。

其中，基隆市消防局政風室設置「廉來運轉，幸福相傳」攤位，吸引不少民眾前往闖關。

基隆市消防局政風室今天特別將消防與廉政議題融合，以問答方式，透過老少咸宜的大富翁遊戲，讓闖關者在享受遊戲樂趣的同時，不僅學到防災小常識，更對廉政記憶深刻。

基隆市消防局長陳龍輝表示，「消防」與「廉政」都重視防範未然，透過闖關遊戲活動，希望能把廉潔的理念，如同防核、防災意識扎根在民眾心中，讓民眾瞭解降低災害與貪腐發生機率，是幸福相傳重要關鍵，也是台灣永續發展的基石。

基隆市消防局政風室在「核你一起 安心遊新北」漫活健行活動中，設置「廉來運轉，幸福相傳」攤位，吸引不少民眾前往闖關。（記者林嘉東攝）

基隆市消防局政風室在「核你一起 安心遊新北」漫活健行活動中，設置「廉來運轉，幸福相傳」攤位，以問答方式，透過老少咸宜的大富翁遊戲，讓闖關者學到防災小常識，也對廉政記憶深刻。（記者林嘉東攝）

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