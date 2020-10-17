婆婆媽媽穿旗袍蹬高根鞋跳熱舞 老公樂開懷

關山鎮「中福社區成長班」舞蹈的婆婆媽媽們穿旗袍、蹬高根鞋跳熱舞，個個變得好優雅。（記者陳賢義翻攝）

2020/10/17 14:57

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣關山鎮「中福社區成長班」舞蹈團的婆婆媽媽穿上改良式的旗袍、腳蹬高根鞋跳熱舞，曼妙舞姿廣受歡迎，多次受邀表演，包括關山鎮雙十節「夜訪關山～遊龍守護關山圳」、關山親水公園核准用地開發許可茶會等，都能見到她們的美麗身影；老婆變得好優雅，老公們都說感覺好像回到小姐的時候，不再粗魯好開心。

中福社區成長班員在班長李淑靜的「慫恿」紛紛撩下去，利用晚間勤練排舞，社區理事長偕麗娟邀請專業舞者，教授這群2/3年齡超過65歲的婆婆媽媽們學習「飄扇」、扇舞等舞蹈，雖然過程中不少班員直呼吃不消，但意外感覺身體變得健康也充滿活力。

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李淑靜說，婆婆媽媽們習舞都非常認真，即使有時會因為記性變差舞步跳錯或肢體不協調，但為了要呈現最好的演出，回家後還會利用空閒自我加強練習，看見團員們的熱情投入，遇到挫折也要重新再來，讓她都覺得很心疼。

婆婆媽媽們不僅要熟記舞步和走位，花起「置裝費」也不手軟，自掏腰包買舞衣、鞋子等，近來表演穿著改良式旗袍和高跟鞋，不但舞蹈動作變得收斂許多，連走路都因為穿上高跟鞋變得好優雅，彷彿回到少女時代。

李淑靜說，婆婆媽媽欠缺的是上舞台的機會，有班員分享自從參加舞蹈表演後，覺得自己的膽子變大，人際關係也改善很多。

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