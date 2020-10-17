為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    婆婆媽媽穿旗袍蹬高根鞋跳熱舞 老公樂開懷

    關山鎮「中福社區成長班」舞蹈的婆婆媽媽們穿旗袍、蹬高根鞋跳熱舞，個個變得好優雅。（記者陳賢義翻攝）

    關山鎮「中福社區成長班」舞蹈的婆婆媽媽們穿旗袍、蹬高根鞋跳熱舞，個個變得好優雅。（記者陳賢義翻攝）

    2020/10/17 14:57

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣關山鎮「中福社區成長班」舞蹈團的婆婆媽媽穿上改良式的旗袍、腳蹬高根鞋跳熱舞，曼妙舞姿廣受歡迎，多次受邀表演，包括關山鎮雙十節「夜訪關山～遊龍守護關山圳」、關山親水公園核准用地開發許可茶會等，都能見到她們的美麗身影；老婆變得好優雅，老公們都說感覺好像回到小姐的時候，不再粗魯好開心。

    中福社區成長班員在班長李淑靜的「慫恿」紛紛撩下去，利用晚間勤練排舞，社區理事長偕麗娟邀請專業舞者，教授這群2/3年齡超過65歲的婆婆媽媽們學習「飄扇」、扇舞等舞蹈，雖然過程中不少班員直呼吃不消，但意外感覺身體變得健康也充滿活力。

    李淑靜說，婆婆媽媽們習舞都非常認真，即使有時會因為記性變差舞步跳錯或肢體不協調，但為了要呈現最好的演出，回家後還會利用空閒自我加強練習，看見團員們的熱情投入，遇到挫折也要重新再來，讓她都覺得很心疼。

    婆婆媽媽們不僅要熟記舞步和走位，花起「置裝費」也不手軟，自掏腰包買舞衣、鞋子等，近來表演穿著改良式旗袍和高跟鞋，不但舞蹈動作變得收斂許多，連走路都因為穿上高跟鞋變得好優雅，彷彿回到少女時代。

    李淑靜說，婆婆媽媽欠缺的是上舞台的機會，有班員分享自從參加舞蹈表演後，覺得自己的膽子變大，人際關係也改善很多。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    性感旗袍脫不掉！日正妹作家自曝超崩壞過程照笑瘋網
    2020/08/03 19:14

    性感旗袍脫不掉！日正妹作家自曝超崩壞過程照笑瘋網
    戴口罩也能美美的！屏東旗袍展每套都有專屬口罩
    2020/03/18 10:51

    戴口罩也能美美的！屏東旗袍展每套都有專屬口罩

    解析熱門投資標的
    9旬獨居嬤遺失旗袍照 「逆天長腿」華山天使暖心圓夢
    2020/03/05 18:32

    9旬獨居嬤遺失旗袍照 「逆天長腿」華山天使暖心圓夢
    【有意思的店】台南‧窖 地家食堂 百年「食」尚服侍生活
    2019/09/28 05:30

    【有意思的店】台南‧窖 地家食堂 百年「食」尚服侍生活
    生活今日熱門
    注意！北北基宜花豪、大雨特報 全台14縣市慎防強風
    2020/10/16 15:54

    注意！北北基宜花豪、大雨特報 全台14縣市慎防強風

    綠島公所昨放流4萬尾圓眼燕魚苗 今海底散布魚屍
    2020/10/16 16:04

    綠島公所昨放流4萬尾圓眼燕魚苗 今海底散布魚屍 影片

    投胎比投資重要？月領38k資產快3千萬 網看完淚喊：不想努力了...
    2020/10/16 18:09

    投胎比投資重要？月領38k資產快3千萬 網看完淚喊：不想努力了...

    高教工會陪聖約翰科大教師赴教育部前陳抗 要求懲處校長
    2020/10/16 16:43

    高教工會陪聖約翰科大教師赴教育部前陳抗 要求懲處校長

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播