蒸汽火車之王現身台南 火車迷湧入車站追影

蒸汽火車之王DT668今現身台南奔馳。（記者萬于甄攝）

2020/10/17 13:22

〔記者萬于甄／台南報導〕「嘟！嘟！」號稱蒸汽火車之王DT668列車今早從台南保安站開往善化站，沿途停靠台南、永康火車站，上午約11點19分抵達善化火車站，停留約45分鐘，吸引大批火車迷湧入車站搶拍留念，下午站前廣場也將邀請動力火車樂團開唱，相當熱鬧。

台南市政府為慶祝「車站百二、市制百年、升格十年」，舉辦台南火車節「驛藝生輝：追雲去」，活動內容包含「百年旅途」車站展覽、時光旅人列車劇場、經典車站市集等，重頭戲則是號稱蒸汽火車之王DT668一連兩天在台南行駛。

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DT668列車今早從保安站發車，並在德高國小鼓舞開場後出發，沿途停靠台南、永康火車站，約上午11點19分抵達善化火車站，途中不少民眾發現蒸汽火車都紛紛停下腳步拍照「追雲」；火車停靠時，有民眾發現蒸汽火車竟也掛著「乖乖」，笑說「原來蒸氣火車也需要」。

據悉，DT668是1941年由日本川崎車輛株式會社製造的蒸汽機火車，為台鐵最大型牽引力及噸位最重車型，引擎加上煤水車重達124.46公噸，牽引力達1萬7000公斤，DT668時速可達85公里。

台南市長黃偉哲表示，非常高興能夠迎接蒸汽火車之王DT668來台南，台南火車站已120歲，算是台灣最古老的車站之一，因此，台南也規劃一系列活動，而DT668將跑7個航點，希望滿足鐵道迷還有市民朋友們懷舊的記憶。

南市府舉辦台南火車節，其中最受矚目的就是蒸汽火車之王DT668一連2天將在台南奔馳。（記者萬于甄攝）

蒸汽火車上掛著一包綠色乖乖，也讓民眾感到相當有趣。（記者萬于甄攝）

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