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    老梅國小120歲！因應少子化 校長：盼111學年度轉型實驗小學

    侯友宜今出席老梅國小120周年校慶給予祝賀。（記者周湘芸攝）

    侯友宜今出席老梅國小120周年校慶給予祝賀。（記者周湘芸攝）

    2020/10/17 12:32

    ［記者周湘芸／新北報導］新北市石門區老梅國小今舉辦120年校慶大會，市長侯友宜上午出席活動給予祝賀，並與學生開心互動，氣氛熱絡。但面對少子化衝擊，老梅國小近5年新生人數皆未突破10人，校長黃家裕表示，今年校慶不僅希望傳承歷史，更盼能推動學校永續發展，預計111學年度轉型實驗小學。

    侯友宜今出席老梅國小校慶，頒贈老梅國小傑出校友獎座，並一同為校慶紀念碑揭幕、於代表石門區特色的校慶風箏簽名等。侯表示，老梅國小成立雙甲子，孕育許多傑出校友在各行各業貢獻心力，該校周邊有豐富的自然與人文資源，如老梅綠石槽、白沙灣、富貴角燈塔等，結合發展在地特色的風箏與海洋課程，讓孩子適性學習。

    老梅國小105至109學年度新生人數依序為8人、10人、10人、6人、9人。黃家裕表示，公立學校課程大同小異，石門區3所國小包括老梅、乾華和石門國小確實都面臨少子化衝擊，老梅國小預計明年度向教育局申請轉型為實驗小學，跳脫教育部規定的師資、課程及學制框架，在辦學上能更加彈性，盼吸引學區以外的學生就讀，最快預計111學年度8月可轉型。

    黃家裕指出，老梅國小雙甲子校慶希望能延續學校歷史、永續發展，包括成立校友會、設立勵學基金及進行校史文物數位化。另也協助社區創生，發放地方農特產紀念品、行銷「青春山海線」等。

    老梅國小創立於1900年，今年以「老梅雙甲子 薪傳一世情」為主題規劃系列校慶活動，包含「校慶慶祝大會」、「設置小梅勵學基金」、「成立校友會」、「校史文物數位化」、「為愛而跑120」及「溯源尋根遠足趣」等；校慶日也設有「校史文物照片展」、「師生校友藝文展」及「雙甲子紀錄影片首映」。

    侯友宜今一同為老梅國小校慶紀念碑揭幕。（記者周湘芸攝）

    侯友宜今一同為老梅國小校慶紀念碑揭幕。（記者周湘芸攝）

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