今晚我想來點…「火星衝」 蘭潭國小天文台開趴觀星

嘉義市蘭潭國小天文台舉辦「火星衝」觀星活動，吸引200多人一同觀看天文奇景。（記者林宜樟翻攝）

2020/10/16 23:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市蘭潭國小是雲嘉南地區天文教育推廣重要基地，有天文台可觀測天文，最近適逢「火星衝」，校方今晚舉辦「2020紅火星Star Party」，吸引200多人一同觀看天文奇景，不少人開心地說：「看到火星了！」

蘭潭國小夜間觀測是以15公分折射式望遠鏡為主鏡，搭配天文攝影CCD及多波段濾鏡盤、藉由專業天文軟體進行望遠鏡操控，可以進行變光星、彗星、小行星等基礎觀測研究，10月的天文奇景「火星衝」，地球與火星次接近，正是適合觀測火星的時機。

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蘭潭國小今晚的觀星活動讓民眾大飽眼福，透過望遠鏡看見火星上呈現白色點的極冠，是火星上極區中二氧化碳凝結的冰層；還有明顯可見黑色的部份，是火星上的高山，火星擁有太陽系中已知最高的山，高於基准面21229公尺，大約是地球最高峰珠穆朗瑪峰的2.4倍高。

蘭潭國小校長邱榮輝說，平常與天文協會合作推廣晨光天文課程至鄰近縣市學校，將天文科學融入自然領域中，針對火星衝天文現象，老師們在科普閱讀、藝術創作、音樂賞析等課程融入火星元素，讓學生的學習與生活情境結合，引發學習興趣。

Star Party由嘉義市天文協會理事長莊明娟理事長以「火星的秘密」為主題進行講座，接著分組活動，包括天文台觀測火星、火星影片賞析、星空導覽，而藝術創作是以太陽、地球、火星連成一線「衝」的概念進行設計，由校內藝文領域教師彭貞貞設計，作品可旋轉似行星繞行太陽的軌道運行方式，透過實際的動手做，瞭解天文知識。

蘭潭國小舉辦「火星衝」觀星活動，透過望遠鏡看見火星上呈現白色點的極冠。（記者林宜樟翻攝）

蘭潭國小舉辦「火星衝」觀星活動。（記者林宜樟翻攝）

蘭潭國小舉辦「火星衝」觀星活動，同時舉辦講座，吸引親子參加。（記者林宜樟翻攝）

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