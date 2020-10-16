為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今晚我想來點…「火星衝」 蘭潭國小天文台開趴觀星

    嘉義市蘭潭國小天文台舉辦「火星衝」觀星活動，吸引200多人一同觀看天文奇景。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義市蘭潭國小天文台舉辦「火星衝」觀星活動，吸引200多人一同觀看天文奇景。（記者林宜樟翻攝）

    2020/10/16 23:17

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市蘭潭國小是雲嘉南地區天文教育推廣重要基地，有天文台可觀測天文，最近適逢「火星衝」，校方今晚舉辦「2020紅火星Star Party」，吸引200多人一同觀看天文奇景，不少人開心地說：「看到火星了！」

    蘭潭國小夜間觀測是以15公分折射式望遠鏡為主鏡，搭配天文攝影CCD及多波段濾鏡盤、藉由專業天文軟體進行望遠鏡操控，可以進行變光星、彗星、小行星等基礎觀測研究，10月的天文奇景「火星衝」，地球與火星次接近，正是適合觀測火星的時機。

    蘭潭國小今晚的觀星活動讓民眾大飽眼福，透過望遠鏡看見火星上呈現白色點的極冠，是火星上極區中二氧化碳凝結的冰層；還有明顯可見黑色的部份，是火星上的高山，火星擁有太陽系中已知最高的山，高於基准面21229公尺，大約是地球最高峰珠穆朗瑪峰的2.4倍高。

    蘭潭國小校長邱榮輝說，平常與天文協會合作推廣晨光天文課程至鄰近縣市學校，將天文科學融入自然領域中，針對火星衝天文現象，老師們在科普閱讀、藝術創作、音樂賞析等課程融入火星元素，讓學生的學習與生活情境結合，引發學習興趣。

    Star Party由嘉義市天文協會理事長莊明娟理事長以「火星的秘密」為主題進行講座，接著分組活動，包括天文台觀測火星、火星影片賞析、星空導覽，而藝術創作是以太陽、地球、火星連成一線「衝」的概念進行設計，由校內藝文領域教師彭貞貞設計，作品可旋轉似行星繞行太陽的軌道運行方式，透過實際的動手做，瞭解天文知識。

    蘭潭國小舉辦「火星衝」觀星活動，透過望遠鏡看見火星上呈現白色點的極冠。（記者林宜樟翻攝）

    蘭潭國小舉辦「火星衝」觀星活動，透過望遠鏡看見火星上呈現白色點的極冠。（記者林宜樟翻攝）

    蘭潭國小舉辦「火星衝」觀星活動。（記者林宜樟翻攝）

    蘭潭國小舉辦「火星衝」觀星活動。（記者林宜樟翻攝）

    蘭潭國小舉辦「火星衝」觀星活動，同時舉辦講座，吸引親子參加。（記者林宜樟翻攝）

    蘭潭國小舉辦「火星衝」觀星活動，同時舉辦講座，吸引親子參加。（記者林宜樟翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    錯過再等15年！大顆「火星衝」來了 明天最佳觀賞時機
    2020/10/13 21:29

    錯過再等15年！大顆「火星衝」來了 明天最佳觀賞時機
    航行逾2年半！Space X「星俠」和特斯拉超跑首度近距離掠過火星
    2020/10/09 10:41

    航行逾2年半！Space X「星俠」和特斯拉超跑首度近距離掠過火星

    南山醫務社工獎 6人6團隊獲獎
    火星探索新發現！南極地表下可能蘊藏鹽水池
    2020/09/29 10:19

    火星探索新發現！南極地表下可能蘊藏鹽水池
    減少夜間亂象 天文迷盼共推合歡山觀星禮儀
    2020/07/21 15:16

    減少夜間亂象 天文迷盼共推合歡山觀星禮儀
    最大火星衝、最長月全食同框！ 全球共賞奇觀（圖輯）
    2018/07/28 08:21

    最大火星衝、最長月全食同框！ 全球共賞奇觀（圖輯）
    15年來最大火星衝／ 天文望遠鏡千人賞火星
    2018/07/28 06:00

    15年來最大火星衝／ 天文望遠鏡千人賞火星
    生活今日熱門
    自由追新聞》「中華民國美學」無極限 公部門0成本宣傳片這樣拍
    2020/10/16 11:00

    自由追新聞》「中華民國美學」無極限 公部門0成本宣傳片這樣拍 影片

    主動脈剝離 一親等有病史風險增6.82倍
    2020/10/16 05:30

    主動脈剝離 一親等有病史風險增6.82倍

    正濱漁港光雕秀「海味」足
    2020/10/16 05:30

    正濱漁港光雕秀「海味」足

    違法直升機趴趴飛 立委憂國安大漏洞
    2020/10/16 05:30

    違法直升機趴趴飛 立委憂國安大漏洞

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播