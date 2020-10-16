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    怪手已進場 員林保安堂急列暫定古蹟

    坐落於員林第一市場民生路巷弄內的保安堂醫院，外型古色古香，是日治時期員林三大醫院之一，也是員林市區現今保存最完整的日治建築。（彰化縣政府提供，記者顏宏駿翻攝）

    坐落於員林第一市場民生路巷弄內的保安堂醫院，外型古色古香，是日治時期員林三大醫院之一，也是員林市區現今保存最完整的日治建築。（彰化縣政府提供，記者顏宏駿翻攝）

    2020/10/16 23:17

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕擁有84年歷史的員林市曾氏洋樓保安堂，是員林市保存最完整的醫院洋樓，今年8月傳出屋主出售，如今已成交，16日下午有大型機具從後門進入準備拆樓，幸有人通報縣文化局，文化局人員立即到場將洋樓列為暫定古蹟，保安堂免於被拆的命運。

    坐落於員林第一市場民生路巷弄內的保安堂醫院建於昭和11年（1936年），外型古色古香，為曾家私人建築，是日治時期員林三大醫院之一，也是員林市區現今保存最完整的日治建築，醫院已停業逾25年，目前仍有曾家後代居住於此。今年8月，曾家後代開價5757萬元請房仲出售，還打出適合文青咖啡館，吸引買家。

    文化局當時到場勘查並列冊追蹤，打算在11月文資審議委員會討論其古蹟價值，豈料16日下午驚傳有大型機具從後門進場打算拆除建物，驚動附近店家，文化局獲報立即到場了解，認定該建築有被拆之虞，依文化資產保存法第20條規定將員林保安堂醫院逕列為暫定古蹟。

    文化局人員抵達時發現大型機具已駛入博愛路段，為拆除工程預作準備，施工人員在文化局人員現場宣讀文資法相關罰則丶勸阻及警員維護下撤離，員林警分局並派員徹夜守護該建物。

    古色古香的保安堂醫院今年8月售出，大型機具16日下午進場準備拆除，文化局即刻列為暫定古蹟。（彰化縣政府提供，記者顏宏駿翻攝）

    古色古香的保安堂醫院今年8月售出，大型機具16日下午進場準備拆除，文化局即刻列為暫定古蹟。（彰化縣政府提供，記者顏宏駿翻攝）

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