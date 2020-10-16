小琉球航線實名制上路？ 航港局：配套完善才試辦

交通部航港局及海巡署日前擬定實施國內港口實名制身分查驗，現勘後傳出本月15日將於小琉球航線開始實施，但航港局強調，措施待動線、人力、設備到位後才會上路。圖為東琉碼頭。（記者陳彥廷攝）

2020/10/16 22:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部航港局及海巡署為配合疾管署規定，加強防範居家防疫民眾偷跑出外搭乘大眾交通工具，日前擬定實施國內港口實名制身分查驗，現勘後傳出本月15日將於小琉球航線開始實施，但航港局強調，措施待動線、人力、設備到位後才會上路。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情雖緩，但近期仍頻頻傳出有境外移入的確診者，而居家檢疫者偷跑出門也是時有所聞，若是搭上大眾運輸工具將威脅大眾安全，航港局、海巡署單位配合防疫，日前到小琉球航線的屏東端現勘，設計動線方便進行實名制的身分證查驗。

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網路上傳出將在10月15日實施此措施而引發鄉民議論，鄉民認為國內航線無實名制查驗規定，平常仰賴「居民卡」買票就好，若配合要多帶一張身分證，失去「居民卡」意義，而現在都要登記身分才能搭船，多此一舉。

為防患於未然，登船前就進行查驗，以防堵事後比對才發現跑到離島的事件，航港局表示，一切皆是為了防疫，尤其離島的封閉性，禁不起萬一，更要從嚴，琉球鄉則早在政府規定離島居民檢疫者應留置本島時就已聲明贊同。

經過實際操作，發現有查驗掃描機不足、資料過多當機及人龍查驗耗時的問題，航港局強調，在盡量不擾民下，調整相關配套完善後才上路試辦並滾動修正；至於人龍耗時除增加人力、調整動線，未來也將進一步推動團客部分實名制的修法，事前比對將大幅縮短等待時間。

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