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    Foodpanda、Ubereats消費爭議多 消保處要求建立處理機制

    Ubereats、Foodpanda兩家業者的消費申訴案件由今年4月份305件降至9月份129件。（記者羅綺攝）

    Ubereats、Foodpanda兩家業者的消費申訴案件由今年4月份305件降至9月份129件。（記者羅綺攝）

    2020/10/16 22:41

    〔記者羅綺／台北報導〕受疫情影響，美食外送業績倍數成長，消費爭議案件也隨之增加。行政院消費者保護處2次邀集線上美食外送平台Foodpanda及Ubereats開會後，2家業者的消費申訴案件已由今年4月份305件降至9月份129件。

    消保處指出，疫情期間，國人為避免出外用餐，多以App點餐由外送業者送餐到家，相關消費爭議案件也隨之增加。為維護消費者權益，消保處於今年4月會同衛生福利部、交通部公路總局及食品安全辦公室，邀集2家業者開會，瞭解爭議原因，並要求業者積極改善。

    經統計，Foodpanda4月份被申訴案件為279件、5月份193件、6月份150件、7月份114件、8月份104件，9月份下降至103件；Ubereats4月份被申訴案件為26件、5月份23件、6月份23件、7月份21件、8月份28件，9月份下降至26件。

    消保處表示，消費申訴案件數已下降，但應建立有效預防的機制，包括優化App操作系統、提供消費爭議專責窗口，並與各地方政府消保單位成立多元溝通管道運用、放寬退款認定標準、注意各地方政府自行訂定之消保自治條例，以免觸法。

    消保處呼籲消費者，下訂餐點時應注意各直轄市、縣（市）政府公布的「無故不到場協商之被申訴企業經營者列表」是否有業者名單，並要多瞭解各家業者點餐流程、扣款方式、餐點到點通聯流程、收餐檢視等，並且不隨意點選不明網頁選項。

    在網頁點選餐點項目後，消費者要留存扣款相關畫面，若發生消費糾紛時，立即留存雙方聯繫資料，以保全證據。

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