墾丁關山夕陽收費傳虧損 恆春鎮代會提議停收拼觀光

被CNN評為世界12大絕美落日的墾丁國家公園「關山風景區」。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2020/10/16 23:08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕被CNN評為世界12大絕美落日的墾丁國家公園「關山風景區」，恆春鎮公所從2016年2月收回自營收費，曾一度風光進帳數百萬，近年受到中客減少及疫情影響，去年營運竟虧損70幾萬，約聘僱人員卻高達12人，恆春鎮代會提議恢復不收費入園，增加遊客到訪意願，恆春鎮長陳文弘強調審慎評估，如無法穩定營利不排除結束收費制度。

根據恆春鎮公所資料，2019年關山風景區收支統計後共虧損77萬餘元，共聘僱12名臨時人員，薪資部分採最低工資，部分則採時薪制發放；恆春鎮長陳文弘補選上任後，發現部分人員聘僱不合理，目前所減至9名臨時人員，至9月底為止恢復到盈餘約6萬元。

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近年營運虧損及臨時人員聘任不當，恆春鎮代陳進忠在鎮代會中提議「關山風景區停止營運」，陳進忠等鎮代指出，關山夕陽全台聞名，近年卻因為收費，部分遊客索性選擇到附近咖啡館或免費景點，許多遊客及旅行社都抱怨連連，如果收費無法營利，不如恢復原來開放進出，增加恆春遊憩品質。

針對關山營運問題，恆春鎮長陳文弘表示，過去幾年的關山風景區人員及營收使用有不少問題，近期經過整頓後已經轉虧為盈，如果能夠持續營利作為鎮民福利，將會持續經營，如果持續虧損，勢必要做出檢討，恢復原來自由進出是選項之一，但近期仍需要進行研究，在拼觀光及增加鎮庫收入找到平衡點。

被CNN評為世界12大絕美落日的墾丁國家公園「關山風景區」，吸引大量遊客到訪。（資料照，記者蔡宗憲攝）

墾丁關山夕陽收費，卻因「人事繁重」產生虧損，恆春鎮代會提議停收。（記者蔡宗憲攝）

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