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    立榮航空飛東沙被迫返航 民航局公布錄音檔抄件還原始末

    我國立榮航空由高雄小港機場飛往東沙的軍包機，被香港區管中心拒絕進入飛航情報區，立榮航班立即掉頭回台灣，交通部民用航空局今晚公布通聯紀錄，還原立榮東沙包機被迫返航事件過程。（記者張忠義攝）

    我國立榮航空由高雄小港機場飛往東沙的軍包機，被香港區管中心拒絕進入飛航情報區，立榮航班立即掉頭回台灣，交通部民用航空局今晚公布通聯紀錄，還原立榮東沙包機被迫返航事件過程。（記者張忠義攝）

    2020/10/16 20:31

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕昨日上午我國立榮航空由高雄小港機場飛往東沙的軍包機，機上載有海巡署等工作人員約55人，被香港區管中心拒絕進入飛航情報區，立榮航班立即掉頭回台灣；不過今日傳出香港民航處說明，是台灣航空管制中心自行取消航班進入香港飛行情報區的要求。對此，交通部民用航空局今晚公布通聯紀錄，還原立榮東沙包機被迫返航事件過程。

    根據錄音抄件內容顯示，在雙方航管交接立榮9051航班過程中，香港區管中心在昨天上午9點36分突然致電我方區管中心，表示「…… we have got a danger area west of kapli actually its very close to kapli over looking traffic and the safty altitude is flight level two six zero or above（我們有一個危險區在kapli航點西面非常接近kapli相關航空器安全高度要在26000呎或以上）」

    民航局表示，由於港方事先並未發布飛航公告，也未告知我方此一訊息，我方航管人員向對方表達並不知道此事，由於立榮航機最高飛行高度為2萬5000呎，反覆確認後，港方表示「hong kong cannot accept this aircraft（香港無法接受該航空器）。」後續我方航管人員再次確認對方態度後，只好通知立榮9051航班機師，機師基於安全考量，決定返航，我方隨後通報港方此一情況。

    雙方對話記錄顯示，班機返航關鍵在於港方突然表示有「危險區域」，甚至直言「無法接受該航空器」，機師基於飛安只好返航，我方是被迫返航，並非港方所稱主動取消。民航局呼籲港方，應釐清並說明這次事件過程及原因，並希望類似影響飛安事件不再發生，也期待港方未來應依照國際規範，和我方共同維護國際飛航的安全及秩序。

    立榮東沙包機被迫返航通聯錄音抄件全文。

    立榮東沙包機被迫返航通聯錄音抄件全文。

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