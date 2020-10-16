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    全國首創！桃市將列管笑氣 購買須登載

    民眾將笑氣灌入氣球後，再覆蓋在口鼻上吸食，有致命危險。（資料照，記者周敏鴻攝）

    民眾將笑氣灌入氣球後，再覆蓋在口鼻上吸食，有致命危險。（資料照，記者周敏鴻攝）

    2020/10/16 20:10

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕全國首創！桃園市政府衛生局10月底將預告「桃園市特定氣體不當使用防制自治條例」草案，將笑氣（一氧化二氮）列管，未來販售笑氣的業者，需列冊登載購買人資訊、標示警語與廠商資訊等，旅宿業、娛樂場所業者也應通報場所內有人持有或施用的義務，否則都將會挨罰。

    衛生局預計11月13日完成預告的公告流程後，就會將草案送桃園市政府的市政會議與桃園市議會審議，通過後再送中央審查，正式公布6個月後，就能實施。

    衛生局長王文彥說，警察局統計桃園市108年查獲施用笑氣件數為134件，平均施用年齡為24歲；109年到7月止，查獲施用笑氣的件數急速攀升到455件，平均施用年齡約25歲。因青少年常受到同儕慫恿後接觸笑氣，更以「笑氣不是毒品」為由，輕忽了笑氣對於身體或心理的危害。

    然而笑氣其實是會致命的，衛生福利部桃園醫院麻醉科主任謝瀛洲強調，笑氣雖是很好的麻醉用氣體，用氧氣、笑氣1:1的比例（最多增加到1:2）供給患者後，患者很快會被麻醉，麻醉後也不太會感到不適。但笑氣若不合併氧氣使用，就會非常危險，民眾不了解笑氣的正確使用方式，常常會將灌滿汽球的笑氣，覆蓋著自己的口鼻吸入，一旦人體吸入的氣體中笑氣佔70%以上，就會嚴重影響到肺部吸入氧氣的效率，導致窒息性缺氧，極有可能致死。

    但笑氣未列毒品，目前警方查獲民眾吸食笑氣，民眾僅會依違反社會秩序維護法第66條「吸食或施打煙毒或麻醉藥品以外之迷幻物品者」，被處3日以下拘役或新台幣1萬8000元以下罰鍰，警方說，因刑罰太輕，讓許多民眾有「吸食笑氣又沒什麼」的誤解，多數民眾甚至根本不在乎吸食笑氣會否被逮。

    衛生局為此草擬「桃園市特定氣體不當使用防制自治條例」，希望對吸食笑氣的民眾開罰外，也要針對販賣笑氣的業者、旅宿業與娛樂場所業者的罰則，一方面要從源頭切斷笑氣的供應鏈外，一方面要限制業者不容留吸食笑氣的民眾。

    例如自治條例草案中的第4條「販賣特定氣體業者，應將購買人及其機構團體、公司行號之名稱、統一編號、所購品量、用途及販賣日期，詳實登錄簿冊，連同進貨單據、購買人簽名之單據及公司、商號登記或食品業者登錄相關資料保存之」，業者一旦被查獲違反條例，將被處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

    自治條例草案的第7條「特定營業場所業者及特定氣體業者發現施用或持有特定氣體之人，應通報警察機關處理」，業者若違反條例，也會挨罰3萬元以上、9萬元以下罰鍰，情節重大的業者，還可能面臨6個月以上、1年以下停業處分。

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