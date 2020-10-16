竹山闢7號道路將拆屋 百人抗爭促改道、廢除徵收

南投縣竹山鎮七號計畫道路新建案，因拆屋引發爭議，有自救會率百人到竹山鎮公所前抗議。（記者劉濱銓攝）

2020/10/16 19:29

［記者劉濱銓／南投報導］南投縣竹山鎮7號計畫道路新建案，早在20年前就完成土地徵收與補償，但道路規劃至今，卻因路線、補償爭議，工程延宕近40年，反對闢建的民眾也組成「7號計畫道路自救會」，今號召百人前往竹山鎮公所前抗議，要求廢除徵收，並外移路線，避免百間老屋面臨拆除命運。

該自救會長廖秀仁表示，當初公所規劃該道路，是考量市區與竹山國中交通不便，但隨著時空轉換，現在聯外道路已相當便捷，尤其原規劃須拆屋闢路的路線，一旁已是寬闊堤防道路，公所應可放棄40年前的舊路線，透過路線外移，變更改闢堤防道路為新路線，不僅不用拆屋，也能利用既有道路做規劃。

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至於土地已完成徵收、補償部分，目前有大部分的地主願意繳回補償金，公所若能再爭取到少數不願變更路線的地主同意，並給予補償，就能將新闢道路外移。

竹山鎮公所回應，放棄舊路線，以外移方式開闢新路線，其實內政部有要求3項但書，除了新路線範圍緊鄰河川，南投縣政府須確認變更後不影響水利整治、不能危及沿岸居民生命財產安全外，還有地主領取的補償費須繳回，以及變更路線後，未面臨建築線的部分，也須將因應對策納入計畫書，避免未來產生糾紛。

公所也說，由於外移的新路線緊鄰河川，隨著極端氣候愈發劇烈，若未有綠帶空間作為緩衝，政府部門無法擔保相關風險，此外，繳回補償費與未面臨建築線部分，目前皆無法達成百分百地主同意，針對民眾訴求，確實有窒礙難行之處。

南投縣竹山鎮七號計畫道路新建案，自救會長廖秀仁指著新舊路線分野，認為公所採取新路線，就不用拆屋。左側房屋處為舊路線，右側臨河川圍欄為新路線。（記者劉濱銓攝）

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