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    50-64歲健康成人暫緩打公費流感疫苗 藍委要陳時中道歉

    疾病管制署宣布，17日起先「暫緩」無高風險慢性病的50歲至64歲成人公費流感疫苗接種作業。國民黨立委痛批政府朝令夕改，衛福部長陳時中應出面道歉。（記者林良昇攝）

    疾病管制署宣布，17日起先「暫緩」無高風險慢性病的50歲至64歲成人公費流感疫苗接種作業。國民黨立委痛批政府朝令夕改，衛福部長陳時中應出面道歉。（記者林良昇攝）

    2020/10/16 17:52

    〔記者林良昇／台北報導〕因今年公費流感疫苗接種民眾太踴躍，疾病管制署今宣布，17日起先「暫緩」無高風險慢性病的50歲至64歲成人接種作業。國民黨立委今下午召開記者會痛批衛福部朝令夕改，可以體諒因應疫情所致，但應有所緩衝期，要求衛福部長陳時中出面道歉。

    對於疾管署先宣布「暫緩」無高風險慢性病的50歲到64歲成人公費流感疫苗接種作業，立法院國民黨團今下午召開記者會，黨團書記長林奕華指出，政府已經發給各里掛出「凡50歲以上民眾皆可免費接種流感疫苗」布條，從10月5日開始接種到今天，突然宣布明天不能施打，「被里民罵的就是這些里長！」

    林奕華說，衛福部一開始好像很有把握，覺得疫苗數量夠，現在突然要暫緩，說斷就斷，違背自己承諾，之後幾天已經有要安排打疫苗的里不知道該怎麼辦，她譴責衛福部沒有精準預估，呼籲政府給緩衝期，陳時中也應出來道歉。

    國民黨立委賴士葆痛批，衛福部毫無章法，突顯毫無治理能力，老百姓可以諒解今年因為疫情狀況特殊，供應可能來不及，但不能接受朝令夕改，沒有給任何緩衝期，之後幾天才安排要打疫苗的民眾一定會抱怨連天。

    國民黨立委洪孟楷指出，公費疫苗施打不是第一年，今年卻荒腔走板，讓社區無所適從，衛福部上下不接地氣，將帥無能、累死三軍，讓基層承擔罵名。

    台北市大安區群賢里里長翁鴻源表示，他在疫情上一定「順時中」，但流感疫苗接種上不能朝令夕改，希望有所緩衝，讓基層有所因應。大安區民炤里里長周暉泰質疑，政府要髮夾彎沒關係，但處理方式不該太陽春，讓里長在配合政府政策同時還要面對民怨。

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