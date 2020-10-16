護送沙崙農場小黃鸝鳥安全離巢 愛鳥人士歡呼

正值黃鸝鳥育雛季節，台南歸仁沙崙國中附近今有3隻幼鳥順利離巢。圖為黃鸝鳥育雛情況。（台南市農業局提供）

2020/10/16 16:41

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市歸仁區沙崙國中附近3年前來了一對黃鸝鳥築巢繁殖，但期間因幼鳥遭捕、鐵樹修枝等，讓小黃鸝鳥還未離巢就傷亡，讓愛鳥人士相當痛心，因此，今年9月黃鸝鳥再築巢孵出3隻幼鳥後，愛鳥人士隨即向警方備案，今天也順利守護3隻幼鳥順利離巢，現場響起一陣歡呼聲。

市府農業局說，3年前開始有黃鸝鳥在沙崙國中附近的鐵樹上築巢繁殖，但數次發生幼鳥在離巢前，竟被捕捉出售的事件，讓不少愛鳥人士心痛；而今年3月黃鸝鳥築巢繁殖，卻因鐵樹被修枝，鳥蛋全部摔破，9月再築巢順利孵出3隻幼鳥，愛鳥人士也自主發起守護行動。

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此外，「拍鳥俱樂部」會長黃蜀婷得知9月又有小黃鸝鳥出生後，就怕幼鳥又被不肖之徒捕捉出售牟利，趕緊向警方備案，由警方安排巡邏勤務，共同保護黃鸝鳥安全。

大批愛鳥人士今早守候在沙崙國中旁，全為護送黃鸝鳥幼鳥離巢，並拍照記錄，而第1隻幼鳥在上午約10點40分離巢，另2隻幼鳥也接續順利離巢，現場爆出歡呼聲。有愛鳥人士指出，幼鳥離巢後會先在附近短暫停留，因此，守護工作會持續下去，直到幼鳥全部飛離為止。

農業局提到，沙崙農場生態環境多元，有不少野生動物聚集，像是大冠鷲、草鴞、角鴞等保育類動物，吸引不少愛鳥人士前來攝影，呼籲民眾觀賞黃鸝鳥育雛的美麗身影時，應避免干擾野生動物，同時會協請警方加強巡邏，若有不肖人士獵捕保育類鳥類，一律嚴格依法究辦。

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