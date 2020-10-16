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    中山大學學生募集防疫物資 獲日本名寄市列重要「關係人口」

    中山大學西灣學院院長蔡敦浩（左），與名寄市府視訊簽訂備忘錄。（記者黃旭磊攝）

    中山大學西灣學院院長蔡敦浩（左），與名寄市府視訊簽訂備忘錄。（記者黃旭磊攝）

    2020/10/16 16:47

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕北海道名寄市政府獲贈防護衣等防疫物資，與中山大學透過視訊簽訂地區活化國際連結備忘錄，感謝師生至當地協助「雪質日本第一嘉年華」等社區年度活動，並將學生列為名寄市重要「關係人口」。

    「感謝師生協助推動社區年度活動」，名寄市市長加藤剛士、名寄日台親善協會會長中島道昭今天（16日）透過視訊，與中山大學西灣學院院長蔡敦浩簽訂備忘錄，雙方隔空撞拳，約定以線上課程形式，延續108學年度第二學期「日本國際志工」服務學習相關課程。

    蔡敦浩表示，20位不同科系學生在年初至名寄市展開12天服務學習，協助「崇賢寺灑年糕」、「玩具博覽會」等重要社區年度活動，也在台灣文化講座推廣台灣茶文化，會場製作珍珠奶茶，學生也到當地幾所高中教授英文會話。

    西灣學院助理教授吳亦昕說，課程合作獲得名寄市民正面評價，今年爆發肺炎疫情，化學系學生陳旻聽聞缺乏醫療物資，自主發起小額募捐，寄送防護衣、防護鏡與醫療手套給名寄市社會福祉協議會，當地收到物資，特地由名寄市日台親善協會舉辦線上感恩會，頒發感謝狀，並將中山大學學生視為名寄市重要「關係人口」。

    校方表示，本學期開設「日本文化概論」、「地方文化採集與應用」等課程，讓學生與名寄市高中生同步視訊，克服疫情阻礙，交流在地祭典、產業文化，增進對雙方地方脈絡理解。

    締約雙方隔空撞拳慶賀。（記者黃旭磊攝）

    締約雙方隔空撞拳慶賀。（記者黃旭磊攝）

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