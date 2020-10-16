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    建城逾百年 催生台中城市歷史博物館

    多名企業人士、學者及議員今天在議會呼籲市府，興建台中城市歷史博物館。（記者蔡淑媛攝）

    多名企業人士、學者及議員今天在議會呼籲市府，興建台中城市歷史博物館。（記者蔡淑媛攝）

    2020/10/16 14:48

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市建城逾百年，催生台中城市歷史博物館！大豐麵粉廠董事長何澄祥與麗明營造董事長吳春山、逢大教授副教授劉曜華、藥聯生技董事長邵長榮等多名企業人士及學者今天在議會促請市府興建台中城市歷史博物館，議員何敏誠、張家銨、李天生等議員也響應，盼守護保存台中人珍貴的文化資產與記憶，研究先人開發台灣的學術機構。

    多名企業人士、學者及議員今天在議會呼籲市府，興建台中城市歷史博物館。（記者蔡淑媛攝）

    多名企業人士、學者及議員今天在議會呼籲市府，興建台中城市歷史博物館。（記者蔡淑媛攝）

    何澄祥繼多年前發起台中港路改名為台灣大道活動計畫，再發起催生台中城市歷史博物館，他說，台中號稱是文化城，市中心區有多處的歷史古蹟與建築，從百年的火車站、台中公園、大同國小、忠孝國小、台中一中、第二市場，一直到超過一甲子歳月的台中糖廠、台中酒廠、水源地、大同國小、台中州廳、台中市役所等等，卻沒有屬於台中人自己的歷史博物館，記錄與傳承過去百年來這座城市從農村聚落蛻變成工商城市的歷史軌跡，同時也讓後代子孫了解，台中這座城市的發展願景。

    何澄祥指出，台灣目前有高雄、宜蘭、台北及台南設立城市（歷史）博物館，台中市人口第二多的都會，需要有城市歷史博物館，放置台中市文化遺址出土文物，及典藏、展覽教育，並做為觀光景點，可望成為城市行銷亮點，未來再制定獎勵捐獻歷史文物展示的具體辦法，豐富博物館的展示及教育內容。

    何澄祥建議博物館設置地點，有台中監獄舊址、西屯小來公園、水湳經貿園區原台灣塔興建地、后里的花博園區等皆為適合館址，另有人建議台中州廳，則建築空間與腹地較小，不符合做為現代博物館的規模。

    催生台中城市歷史博物館的團隊成員包括，大豐麵粉廠公司董事長何澄祥、逢甲大學都市計畫與空間資訊學系教授周宜強、副教授劉曜華、講師羅榮鑫、雲科大文化資產維護系教授李謁政、暨南大學歷史系講師黃美英、中國科大室內設計系副教授李東明、麗明營造公司董事長吳春山、藥聯生技公司（宏信大藥局）董事長邵長榮、長江廣告公司總監趙成年、台堡機電董事長黃邦男、上福營造許茂松、建築師林志峰、文史工作者黃慶聲等人，立委莊競程、議員江肇國、黃守達都派員響應。

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