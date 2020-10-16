自幼與母載院生奔波山頭 他捐旅遊基金助身障者至花東圓夢

陳志偉（左1）及媽媽林美雲（左2）與院生開心互動。（新北市政府社會局提供）

2020/10/16 14:02

［記者周湘芸／新北報導］今年45歲的陳志偉從小跟著媽媽林美雲到八里愛心教養院服務，課餘時間常與媽媽上山載行動不便的院生就醫就學，如今事業稍微穩定便接下八里扶輪社長一職，並捐贈10萬元圓夢旅遊基金、購買12萬5千元生活物資，帶較少出門的院生到花東旅遊，欣賞院外的美麗風景。

從事房仲業的陳志偉表示，其母親早年就於八里愛心教養院擔任司機，負責開交通車接送院生，他就讀國小時也常跟著母親到處載著行動不便院生奔波，看到母親總是溫柔疼惜照顧這些孩子，讓他耳濡目染對院生產生情感，心想有朝一日要好好陪伴院生。

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陳志偉說，院生長年待在山上，雖然有外出活動，但要出遠門旅遊不容易，他便籌措10萬元旅遊基金，希望能圓院生到花東的夢想。近日也邀請國際扶輪3490地區第一分區友社，包含三重扶輪社、三重東區扶輪社、三重北區扶輪社、台北集賢扶輪社、新北單車網路扶輪社與新北市金荷扶輪社等一起做社區服務、陪伴院生。

八里愛心教養院長謝鑫敏表示，林美雲在院區擔任駕駛27年，幾年前退休仍不斷掛念院生，此次與兒子陳志偉及扶輪社友來院關懷慰問，意義非凡，看到許多院生活動中不斷叫著「美雲阿姨」，著實令人感動。

陳志偉（右1）捐贈10萬元圓夢旅遊基金、購買12萬5千元生活物資給八里愛心教養院。中為媽媽林美雲、左為八里愛心教養院長謝鑫敏。（新北市政府社會局提供）

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