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    發展台南黃金海岸觀光 綠營議員爭取列雲嘉南風景區

    南市議員呂維胤爭取將黃金海岸列入雲嘉南濱海國家風景區，讓中央能夠挹注更多經費來整頓環境，並規劃完整的觀光計畫。（記者王姝琇攝）

    南市議員呂維胤爭取將黃金海岸列入雲嘉南濱海國家風景區，讓中央能夠挹注更多經費來整頓環境，並規劃完整的觀光計畫。（記者王姝琇攝）

    2020/10/16 12:57

    〔記者王姝琇／台南報導〕位處台南南區的黃金海岸因絕美海景和豐富生態，吸引大批遊客造訪，未來觀光前景看好；然黃金海岸觀光發展卻長期遭漠視，南市議員呂維胤要求市府極力爭取將黃金海岸劃入雲嘉南風景區，提升黃金海岸觀光能量和資源，實質發揮其觀光能量。

    近年因戲劇拍攝、辦理大型音樂季等活動，讓台南多處景點知名度大開，國慶期間台南多數海域擠滿遊客，黃金海岸也因綿長海岸線搭配造型黃金船屋，吸引大批遊客造訪、拍照打卡。呂維胤表示，先前已辦理多次會勘、長期關注黃金海岸發展問題，除了向水利署第六河川局爭取黃金海岸養灘計畫外，更要求市府進行船屋整建活化及周邊環境改善等工程，美化黃金海岸整體景觀。

    呂維胤指出，截至目前市府仍沒有妥善發揮黃金海岸的觀光潛力，不僅沒有規劃定期性的大型觀光活動，也沒有擬定一系列觀光發展計畫，就連鯤喜灣樂活文化季中的多項活動也都由南區商圈或區公所籌辦，成為台南市觀光發展的邊緣戶，導致南區觀光和文化長期以來都難以有效推廣。

    呂維胤建議，黃金海岸擁有優秀的天然景觀和豐富的自然生態，況海岸的政策應要有延續性，才能妥善的維護環境、適度的發展觀光。要求市府應要有積極作為，爭取將黃金海岸列入雲嘉南濱海國家風景區，讓中央能夠挹注更多經費來養灘、整頓周遭環境，並規劃完整的系列觀光計畫，推廣在地特色美食，不要讓擁有豐富人文和自然資源的南區成為了台南市的觀光孤兒。

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