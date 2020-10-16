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    台61線首度聯合路檢超高車輛 意外查獲1聯結車超載25公噸

    台61線西濱快速道路鳳鼻尾明隧道限高4.6公尺，屢次遭超高車輛撞損設備及限高門架，公路總局一處新竹工務段今早首度會同新竹警方和監理所，執行超高車輛路檢擴大聯合稽查。（記者廖雪茹攝）

    台61線西濱快速道路鳳鼻尾明隧道限高4.6公尺，屢次遭超高車輛撞損設備及限高門架，公路總局一處新竹工務段今早首度會同新竹警方和監理所，執行超高車輛路檢擴大聯合稽查。（記者廖雪茹攝）

    2020/10/16 12:48

    ［記者廖雪茹／新竹報導］台61線西濱快速道路鳳鼻尾明隧道限高4.6公尺，屢次遭超高車輛撞損設備及限高門架，交通部公路總局第一區養護工程處新竹工務段今早首度會同新竹縣政府警察局和新竹區監理所，執行超高車輛路檢擴大聯合稽查，攔下其中一輛聯結車，雖未超高卻超載25公噸，當場製單告發，將依「道路交通管理處罰條例」開罰。

    一輛滿載運鋼條捆的聯結車經檢查雖未超高卻超載。（記者廖雪茹攝）

    一輛滿載運鋼條捆的聯結車經檢查雖未超高卻超載。（記者廖雪茹攝）

    新竹工務段長巫清煒表示，台61線新竹縣段從施工到開放通行以來，遭超高車輛撞損設備及限高門架至少6起，並造成交通封閉或改道等，影響用路人甚鉅，其中一次撞毀消防設備損失約800萬元。

    超高車輛路檢擴大聯合稽查，攔下其中一輛聯結車雖未超高卻超載25公噸，當場製單告發，將依「道路交通管理處罰條例」開罰。 （記者廖雪茹攝）

    超高車輛路檢擴大聯合稽查，攔下其中一輛聯結車雖未超高卻超載25公噸，當場製單告發，將依「道路交通管理處罰條例」開罰。 （記者廖雪茹攝）

    今早的超高車輛路檢擴大聯合稽查，在台61線與台15線共構的鳳山溪橋北上側執行，現場同時設置臨時地磅。由縣府交通隊和竹北分局警方攔下可疑車輛後，當場量測高度和過磅。

    超高車輛路檢擴大聯合稽查，攔下其中一輛聯結車雖未超高卻超載25公噸，當場製單告發，將依「道路交通管理處罰條例」開罰。 （記者廖雪茹攝）

    超高車輛路檢擴大聯合稽查，攔下其中一輛聯結車雖未超高卻超載25公噸，當場製單告發，將依「道路交通管理處罰條例」開罰。 （記者廖雪茹攝）

    其中，一輛滿載運鋼條捆的聯結車，經過磅含車重總計71公噸，超過該車載貨總重46公噸的限制，超載了25公噸。駕駛說，昨夜自高雄出發，預計載貨到楊梅。另一輛載滿回收瓶的大貨車，載貨高度正好快達到法規最高限制4.2公尺，險因超高受罰。

    一輛載滿回收瓶的大貨車，載貨高度正好快達法規最高限制4.2公尺，險因超高受罰。（新竹工務段提供）

    一輛載滿回收瓶的大貨車，載貨高度正好快達法規最高限制4.2公尺，險因超高受罰。（新竹工務段提供）

    巫清煒說，鳳鼻尾明隧道限高4.6M，請用路人確實遵守，違者可依「道路交通管理處罰條例」相關規定處罰，如造成隧道設施損壞，也必須負起賠償責任。

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