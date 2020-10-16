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    校園「貓蛇大戰」畫面曝光 花貓KO小錦蛇還擺尾讀秒

    霧峰吉峰國小本月6日清晨，在校園走廊出現難得一見的「貓蛇大戰」。 （記者陳建志翻攝）

    霧峰吉峰國小本月6日清晨，在校園走廊出現難得一見的「貓蛇大戰」。 （記者陳建志翻攝）

    2020/10/16 12:16

    ［記者陳建志／台中報導］一條剛出生不久的黑眉錦蛇，本月6日清晨7點左右出現在霧峰吉峰國小的辦公室前走廊，剛好被一隻進入校園的野貓撞見，貓蛇就在走廊上演「貓蛇大戰」，不過小錦蛇顯然不是野貓的對手，野貓接連以左右前爪攻擊錦蛇頭部，幾回合下來小蛇一動也不動，戰勝的貓咪還坐在一旁輕點尾巴5下，彷彿是KO對手的最後讀秒，最後收下勝利將戰敗的蛇叼走，難得一見的景象也被提早到校的老師記錄下來。

    貓蛇大戰通常在野外上演，過程一般人並不常見，不過本月6日清晨，一條約4、50公分左右，剛出生不久的黑眉錦蛇出現在吉峰國小一樓辦公室走廊，不巧被一隻清晨進入校園的花貓看見。

    花貓一開始坐在走廊，看著在地上爬行的小蛇，沒多久開始伸出前爪攻擊，並以銳利的左右前爪連續攻擊錦蛇頭部，幾回合下來小蛇一動也不動，戰勝的花貓還坐在一旁輕點尾巴5下，接著又連續伸出利爪攻擊，確認錦蛇無法反擊，最後將蛇叼走，整個過程剛好被一名提早到校的吳姓老師拍下，記錄下難得一見的貓蛇大戰。

    霧峰吉峰國小吳姓主任表示，學校因靠近山區，加上有大片草地和樹木，校園生態相當豐富，每年都可記錄到貓頭鷹來巢箱下蛋孵育下一代，偶爾也可看到蛇類出沒，不過通常都在距離教室較遠的操場和草地上，這次可能因清晨師生都還沒有到學校，小蛇才會出現在一樓辦公室前走廊。

    台中市野生動物保育學會研究組長林文隆表示，黑眉錦蛇是台灣保育類，無毒大型蛇類，因眼睛後方起至頭後方有一明顯的黑色縱帶故稱黑眉錦蛇，身體橄欖黃為主，因棲地與人類生活區重疊，常出現住家附近，成蛇體長可達2.7公尺，屬大型蛇類，這隻僅4、50公分是剛出生的小蛇。

    林文隆說，學會長期針對霧峰、太平靠近山區40多隻民眾飼養的貓咪進行記錄，發現1年內貓咪與蛇對戰抓回來的戰利品就有約120條，最厲害的1隻1年就可叼回10多條，種類除一般無毒蛇類，還包括龜殼花、雨傘節、赤尾青竹絲等毒蛇，相對的貓咪因被蛇咬送醫治療則很少聽到，可見「貓蛇對戰」貓咪顯然佔上風，不過統計發現，叼回來的大多是60公分以下的幼蛇，因此研判貓咪似乎都挑選比較好對付的小蛇才下手「玩弄」。

    本月6日清晨，一隻花貓和一條出生不久的黑眉錦蛇同時出現在校園一樓走廊，一開始花貓靜靜坐著觀察錦蛇。（記者陳建志翻攝）

    本月6日清晨，一隻花貓和一條出生不久的黑眉錦蛇同時出現在校園一樓走廊，一開始花貓靜靜坐著觀察錦蛇。（記者陳建志翻攝）

    霧峰吉峰國小校園走廊6日清晨出現貓蛇大戰，貓咪接連伸出前爪攻擊。（記者陳建志翻攝）

    霧峰吉峰國小校園走廊6日清晨出現貓蛇大戰，貓咪接連伸出前爪攻擊。（記者陳建志翻攝）

    佔上風的貓咪弓起身，接連伸出前爪攻擊小錦蛇。（記者陳建志翻攝）

    佔上風的貓咪弓起身，接連伸出前爪攻擊小錦蛇。（記者陳建志翻攝）

    小蛇被連串攻擊後在地上一動也不動，花貓坐在一旁輕點5下尾巴，彷彿是KO對手的最後讀秒。（記者陳建志翻攝）

    小蛇被連串攻擊後在地上一動也不動，花貓坐在一旁輕點5下尾巴，彷彿是KO對手的最後讀秒。（記者陳建志翻攝）

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