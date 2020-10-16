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    2公尺大蛇鑽進家裡... 捕鼠畫面全紀錄！

    黑眉錦蛇咬著老鼠。（記者黃明堂翻攝）

    黑眉錦蛇咬著老鼠。（記者黃明堂翻攝）

    2020/10/16 11:40

    〔記者黃明堂／台東報導〕1條2公尺長的黑眉錦蛇前天半夜鑽進台東1戶民宅，家犬猛叫，屋主洪春景不是趕拿棍子打蛇，而是拿手機近拍，等蛇咬老鼠後自動離開。

    前晚半夜，家裡的狗狗聚集狂吠，洪春景到小房間一看，狗對著上方堆滿紙箱的架子一直叫，他往上一看，只見黃灰交錯的一團，近看竟是黑眉錦蛇身體交錯，原以為是兩條黑眉進來交配，馬上拿出手機拍攝，幾10秒後蛇頭冒出，而且咬了一隻老鼠，將老鼠吞進肚裡，才從屋角的縫隙離開。

    這條蛇有2公尺長，約有1英吋的水管粗。大蛇進家裡，洪春景全程不驚擾，他認為蛇是到家中除鼠害，也是最美的家蛇。有了牠的提醒，他才知道家中紙箱被老鼠做窩，趕緊清除。

    更令他驚喜的是，這條蛇很眼熟，似乎4年前也曾到家造訪，因為家裡的狗很多，怕狗傷蛇，特別先抓牠進籠子保護，隔天再到戶外野放，那時也全程拍攝，影片放到網路後，還曾引來日本知名真人秀綜藝節目找人和他談，想引用拍的黑眉錦蛇影片，但被他一口回絕，因為這個節目是要介紹「吃蛇」，他不願助長違反保育的行為。

    洪春景說，黑眉錦蛇數量急遽減少，農委會列為三級保育類動物。因為他住在中央山脈山腳下超過50年的老房子，到處都有縫隙，所以黑眉常常現蹤，因為無毒又美麗，也不會傷人，根本不會造成困擾或傷害，所以都任由牠們來去。

    前晚在洪春景屋內爬行的黑眉錦蛇。（記者黃明堂翻攝）

    前晚在洪春景屋內爬行的黑眉錦蛇。（記者黃明堂翻攝）

    前晚在洪春景屋內的黑眉錦蛇身體交錯成一團，他誤以為是兩蛇交配。（記者黃明堂翻攝）

    前晚在洪春景屋內的黑眉錦蛇身體交錯成一團，他誤以為是兩蛇交配。（記者黃明堂翻攝）

    4年前洪春景家中出現了這條錦蛇，被他野放，他認為跟前晚來的是同一隻。（記者黃明堂翻攝）

    4年前洪春景家中出現了這條錦蛇，被他野放，他認為跟前晚來的是同一隻。（記者黃明堂翻攝）

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