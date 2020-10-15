可遮陽避雨 新北首座天幕籃球場明年初啟用

新北市首座天幕籃球場將落腳板橋八德公園，預計明年3月啟用。（記者賴筱桐攝）

2020/10/15 22:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市首座天幕籃球場將落腳板橋區八德公園，預計明年3月啟用，採雙向斜屋頂鋼板設計，造型乾淨俐落，可遮陽避雨，讓球友有一處全天候都可使用的籃球運動場所，提升運動風氣。

市議員葉元之表示，桃園、新竹、台中等縣市都有天幕籃球場，新北市卻連1座都沒有，許多球友還要跑到外縣市去打球，他在去年總質詢時向市長侯友宜爭取興建天幕籃球場，獲侯當場承諾。

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葉元之指出，市府體育處推動運動中心2.0計畫，預計在全市興建10多座天幕籃球場，第1座選擇在板橋八德公園興建，所需經費1500萬元，由板橋區公所執行，板橋第2座預計蓋在溪北公園。

根據體育處規劃，天幕籃球場採雙向斜屋頂設計，抗風、易散熱，使用吸音材質，降低打球聲響，場地採用PU材質，減緩運動時雙腳衝擊力；此外，老舊活動式籃球架將更新為固定式籃球架，使小朋友不易攀爬，提升安全性，除了供打球使用，長輩也可在此進行晨間活動，遮陽避雨，籃球場周邊將配合整建，例如更新座椅、加寬側邊人行道等，讓公園運動環境更加友善。

板橋八德公園位於萬板路與雙十路口，佔地約3萬平方公尺，園內有2座戶外全場籃球場，使用率高，目前球場已被圍起來，但尚未施工，葉元之要求公所盡量在明年農曆年前完工，讓球友盡快使用全新的運動設施。

新北市議員葉元之會勘天幕籃球場預定地，要求明年農曆年前完工。（記者賴筱桐攝）

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