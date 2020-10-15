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    金門五鄉鎮共融、親子公園 楊鎮浯最快一年半有3座

    「金沙親子公園」預定地未來將朝向更適合親子互動、遊憩的空間。（記者吳正庭攝）

    「金沙親子公園」預定地未來將朝向更適合親子互動、遊憩的空間。（記者吳正庭攝）

    2020/10/15 21:45

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天前往金沙鎮親子公園預定地實勘指出，縣府依「分區分級」、「資源統整運用」概念，在5鄉鎮各設置1座共融式公園或親子公園，如果工程掌握得宜，最快會在1年半建置完成3座公園。

    縣府指出，有別於過去傳統的罐頭遊具、破碎的休閒綠地，所謂「共融式公園」是以「多元友善環境」、「都市空間美學」、「自然感官體驗」為設計主題，是指適合每1個人共同參與、遊戲及互動的公園空間；「每1個人」包括具有智能障礙、肢體障礙而需要使用輪椅的兒童，或具有社交困難或情緒、感官功能障礙的兒童的家人、社群或具身心障礙的成年人。

    楊鎮浯由金沙鎮長吳有家等人陪同，前往規畫為東半島第1座親子公園的預定地金沙國小實勘表示，打造共融、友善安全、遊憩並符合全民共享的公園式遊戲場，是上任以來極力推動的政策；感謝地方長老及黃氏宗親在土地及行動上，對金沙親子公園的大力支持。

    楊鎮浯說，縣府將在5鄉鎮各建置1座共融式公園或親子公園，其中3座共融式公園分別是西半島的「金城莒光湖共融式公園」、東半島的「金湖湖幼共融式公園」及離島小金門的「烈嶼習山湖共融式公園」；兩處親子公園是「金沙親子公園」、「金寧親子公園」，兩座親子公園都是結合校園空間規畫的親子遊憩公園。

    縣府比較多處備選方案的地景環境、鄉親可及性及區位利用性後，擇定5座公園，其中設定為金門第1座「無障礙共融式遊戲場」的「金城莒光湖共融式公園」，預計明年2、3月完成，而「金沙親子公園」前區、「烈嶼習山湖共融式公園」預計在後年年初完成，最快1年半後，金門將會有2座共融式公園及1座親子公園。

    楊鎮浯說，希望這5座共融式或親子公園完工，提供適合0到99歲的鄉親遊戲、運動休閒、親子互動、地景生態等兼具各種功能的優質遊憩處所，看到全家人在寬闊的草地恣意奔跑、玩耍。

    金門縣長楊鎮浯（前左）積極向金沙鎮地方長老說明「金沙親子公園」規畫構想。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（前左）積極向金沙鎮地方長老說明「金沙親子公園」規畫構想。（記者吳正庭攝）

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