「香油箱」廣結善緣 「傻清」自費打造滑板場地無償教學

「傻清」鐘睿清玩滑板18年，盼透過推廣、教學，吸引更多年輕人加入。（鐘睿清提供）

2020/10/16 00:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕滑板高速轉動，在木板上發出此起彼落的摩擦聲響，鐵皮廠房內人聲鼎沸，孩子們在大跳台、扶手杆、雙面跳台上，或生疏或老練的「放招」，如此齊全的設備，是33歲「傻清」鐘睿清與友人集資打造，對學員不收分毫教學、場地費用，只因滑板運動納入東京奧運競賽項目，他盼透過基層扎根，扭轉大眾對「滑板小子」的刻板甚至負面印象，進而培養出自台灣的職業滑板運動選手。

鐘睿清身型高瘦、全身刺青，15歲就與滑板結下不解之緣，那時資訊不足，只能到台北市西門町朝聖，或透過國外雜誌汲取新知，非常不便。大學畢業後，他返鄉創業，在桃園市中壢區開設滑板店，早上賣板，晚上教學，想為家鄉挹注另類活力。

請繼續往下閱讀...

透過友人牽線或毛遂自薦，鐘睿清8年前開始進入各級學校擔任滑板指導老師，不諱言起初遭若干家長反對，認為滑板動作危險又性格叛逆，不宜讓孩子接觸，儘管如此，他沒放棄，經過多次示範教學，幽默細心的指導風格，終於贏得家長、老師認同的掌聲，如今開枝散葉，已深入大園國中、武陵高中、啟英高中、內壢高中、中原大學等8所學校，教了近百名學生，今年增加文化國小滑板社，希望將滑板運動推向各級學校。

「雕琢每個動作，成功沒有捷徑。」21歲的戴于傑從16歲跟著鐘睿清練習，如今是滑板場的助教之一，他說，自己慧根不足，光是基礎的豚跳（Ollie）就練了好幾個月，但傻清總鼓勵他撐下去，直到身上的每條神經與肌肉記憶住，每道瘀青與傷疤都是經驗的累積，「生活也是如此，跌倒後繼續練，直到能帥氣地『放大招』！」

林媽媽的女兒就讀啟英高中，加入滑板社後常往外跑，擔心愛女被傻清帶壞，氣得將她的滑板沒收，想找鐘睿清理論，但她走進滑板場，發現每個練習的孩子眼神閃著光、表情專注，自慚變成「怪獸爸媽」，從此假日還會陪女兒練習，母女感情拉近不少。

不過，滑板運動在桃園仍屬小眾，全市僅有平鎮區新勢公園有較具規模的極限運動場，露天設施受限於天氣，若在街弄巷道馳騁，恐會招惹鄰里怨言，鐘睿清難施拳腳，決定另起爐灶。

尋覓場地許久，2年前在中壢區文中路二段相中閒置的70坪廠房，花掉多年積蓄打造標準滑板場地，鐘睿清自嘲賠本經營，想入場練習的人，只要在「香油箱」投錢繳交維護費，一枚銅板或一張紙鈔都好，全憑自由心證，「玩得開心、練得過癮最重要」。

至於滑板教學，鐘睿清親力親為，也找來一幫玩家好手投入義務指導，對學員不收分文，讓這一場域成為桃園滑板人珍惜的「聖地」。

「滑板是通往自由的工具，無拘無束表達自我。」與外型截然不同，談起滑板，傻清一本正經，認為滑板如同所有的運動項目，必須流血流汗、反復訓練，有助於磨練心志，但滑板始於街頭，有著不羈的先天標誌，本質仍然不變。

「我會一直滑、一直教下去，分享這項文化的熱血與靈魂，直到身體不能動為止。」鐘睿清這段話語淡意深，熱愛並推廣滑板運動的精神炯炯。

「傻清」鐘睿清玩滑板18年，盼透過推廣、教學，吸引更多年輕人加入。（鐘睿清提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法