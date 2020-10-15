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    南澳火車站鋼軌異常 漏夜搶修恢復雙向通行

    南澳火車站今晚發現魚尾鈑斷裂，工作人員漏夜搶修完成。（記者江志雄翻攝）

    南澳火車站今晚發現魚尾鈑斷裂，工作人員漏夜搶修完成。（記者江志雄翻攝）

    2020/10/15 20:36

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳火車站今晚發現鋼軌魚尾鈑斷裂，6點50分起，南澳站到東澳站間南下、北上，維持西正線單線行車，經過搶修後，8點12分恢復雙向通行。

    南澳火車站人員今晚發現車站軌道電路異常，亮起號誌燈，經過巡查後，查出魚尾鈑斷裂，而非鋼軌斷裂，詳細原因仍待進一步調查。

    台鐵統計，此次事件共影響4列車20分。

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