得獎光環！彰化餅乾學院、緞帶王竄紅

台灣優格餅乾學院觀光工廠是彰化縣眾多觀光工廠中，超夯熱門打卡景點。（圖彰化縣政府提供）（記者張聰秋攝）

2020/10/15 21:14

［記者張聰秋／彰化報導］喜事臨門！彰化縣觀光工廠家數全台數一數二，不乏網紅打卡的熱門景點，今年經濟部全國遴選出4家國際亮點及7家優良標竿的觀光工廠，其中，彰化就占了2家，分別為台灣優格餅乾學院、緞帶王觀光工廠，都獲得優良觀光工廠評鑑，得獎光環再讓這2家觀光工廠名氣迅速竄紅。

負責輔導觀光工廠產業轉型和升級縣府經濟暨綠能發展處指出，台灣優格餅乾學院累積30年糕餅行業經驗，一路走來不斷創新研發，開發各種風味的餅乾，同時積極與國外知名烘焙行業進行交流，從OEM專業代工跨足到ODM原始設計製造商，從代工到開發，稱得上國內外品牌大廠的中央廚房。

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經綠處指出，台灣優格在彰化縣線西鄉建立一家以餅乾知識為主的教學型觀光工廠，結合實際手作體驗與餅乾品評，將餅乾百科知識與業界經驗，分享給大眾，使消費者能更了解餅乾，進而傳承餅乾文化，民眾進入觀光工廠在實作體驗之中瞬間化身成烘焙大師，樂趣無窮。

另外，緞帶王觀光工廠源於西元1988年創立的縉陽公司，為一家專業先進的織帶紡織品製造工廠，客戶群遍及歐、美、亞、澳、非等5大洲，每年參與多次國外展覽，將MIT的織帶推上國際舞台。

縉陽公司於2009年5月在彰化鹿港工業區成立彰濱廠，將有趣的織造原理、生產流程，毫無保留展現在眾人的眼前。另外並有DIY製作可發揮想像創新的空間，讓遊客了解織帶神秘的製造過程，每次踏進觀光工廠，進入玩布世界，是一趟結合感性、繽紛和如織帶般飄逸的知性之旅。

全國通過經濟部評鑑的觀光工廠共153家，彰化縣有15家，包括白蘭氏健康博物館、台灣玻璃博物館、中興穀堡稻米博物館、樂活觀光襪廠、緞帶王織帶文化園區、襪仔王觀光工廠、台灣優格餅乾學院、華新MASK創意生活館、愛玩色創意館、台塑生醫健康悠活館、興麥蛋捲烘焙王國、卷木森活館、水銡利觀光工廠、台灣手套博物館、織夢樂園。

緞帶王工觀光工廠內陳列數不清看不完的的各式織帶，成品琳瑯滿目。（圖彰化縣政府提供）（記者張聰秋攝）

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