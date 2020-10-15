台鐵南澳站鋼軌驚見裂縫 北迴線恐延誤

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台鐵南澳站晚間列車延誤進站。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕台鐵網站公告，南澳站今（15日）因鋼軌出現裂縫，晚間6時50分起列車行駛受到影響，目前該站至東澳站區間以西正線單線行車，北迴線行駛中的列車預計發生延誤，台鐵人員現正執行搶修工作。
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