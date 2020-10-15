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    首頁　>　生活

    農民驚喜！液肥處理茭白筍殼 福壽螺送上門

    農民施用含有糖蜜等成份的有機液肥，也吸引害蟲福壽螺前來覓食，田底密密麻麻的福壽螺，農民可以一次清除。（記者佟振國攝）

    農民施用含有糖蜜等成份的有機液肥，也吸引害蟲福壽螺前來覓食，田底密密麻麻的福壽螺，農民可以一次清除。（記者佟振國攝）

    2020/10/15 20:43

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮為全國最大茭白筍產地，有鑑於農民常以焚燒方式處理老葉、筍殼造成空氣污染，農委會台中區農業改良場特別利用廢棄香菇太空包資材結合木黴菌液肥，可加速老葉、筍殼的分解，使養分回歸土地，更能增加收益，農民還發現施放肥料點也會吸引福壽螺前來覓食，更容易捕捉清除，大大省事。

    茭白筍生產過程會產生許多的老葉、筍殼，由於質地堅硬不易腐化，以往農民通常曝曬減少水份後焚燒，但產生濃煙造成空污，台中農改場則是推動資源循環再利用，將香菇太空包剩餘物質開發出分解資材，以木黴菌堆肥發酵，有粉末、液肥2種施用於田間，可加速老葉、筍殼的分解，時間約2週，使養分回歸土地，天然肥料更能用於推廣有機栽培的農地。

    台中農改場今於埔里鎮一新里召開「魚茭共生資源循環利用」田間觀摩會，場長李紅曦表示，田間經過分解的茭白筍老葉、筍殼，可避免成為病蟲害躲藏的溫床，並增加土壤有機質含量，可減少茭白筍栽種使用肥料的3成，單位面積產量可提高10％至15％，並增加筍肉的含量，提高品質，天然肥料也不會傷害一新里正積極保育的台灣白魚。

    也是有機筍農的一新里長林宥岑指出，通常在田間出水處施放有機液肥糖蜜等配方，也會吸引害蟲福壽螺來覓食，水底密密麻麻都是，一次就可以撿一大水桶，省去不少時間，也算是使用有機液肥的好處。

    施用木黴菌液肥的茭白筍田單位面積產量增加10％至15％，也能減少3成的肥料用量。（記者佟振國攝）

    施用木黴菌液肥的茭白筍田單位面積產量增加10％至15％，也能減少3成的肥料用量。（記者佟振國攝）

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