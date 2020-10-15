大溪萬人健行 走完全程抽Switch主機

桃園市政府副秘書長邱俊銘（左6）今出席「2020大溪區全民健行活動」記者會，邀請鄉親報名參加。（記者魏瑾筠攝）

2020/10/15 20:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「2020大溪區全民健行活動」將於11月7日登場，桃園市大溪區公所今天在桃園市政府綜合會議廳舉辦記者會，提醒民眾，此次活動將於20日至24日同步開放於網路、公所及里辦公處免費報名，預計提供1萬個名額，意者須把握時間，以免向隅。

另有50吋液晶電視、掃地機器人好禮

桃園市政府副秘書長邱俊銘介紹，此次健行地點選定從剛落成的「石門水庫溪洲旅遊服務區」起走出發，健行全長約5.5公里，途經大漢溪畔自行車道、螢光蝶舞綠濕地及溪州福山巖等知名景點，走完全程即可兌換單肩包，還可參加摸彩，有機會把50吋液晶電視、Switch主機及掃地機器人等好禮帶回家。

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20日上午9點起 3管道報名

大溪區公所表示，此次活動採事先報名，將於20日上午9點起同步開放網路、公所以及里辦公處3種報名管道，23日下午4點截止；網路報名限額3720名，公所報名限額1800名，大溪區的居民也可以至里辦公處報名，每里開放160名，每筆報名資料上限5人。

大溪區公所也提醒，由於活動當天參加人數眾多，為避免車流混亂，開車前往的民眾可從康莊路五段轉進福山路，遵循指示牌與工作人員引導進場停車，如現場車輛過多，主辦單位會在迎富送窮廟停車場備有接駁車往返主會場，歡迎多加利用。

大溪區長陳嘉聰則呼籲，為了落實武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫新生活運動，提醒民眾配戴口罩、配合進場測量體溫等防疫措施，如生病或體溫超過37.50C者務必在家休息或就醫。

大溪區全民健行活動，去年人潮盛況。（大溪區公所提供）

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