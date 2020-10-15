吉貝耍夜祭20日登場 金曲獎得主阿爆晚會獻唱

東山吉貝耍夜祭牽曲。（資料照，記者楊金城攝）

2020/10/15 19:02

〔記者楊金城／台南報導〕台南市東山吉貝耍阿立母夜祭將於20日晚間11點登場，邀請今年金曲獎得主阿爆參加夜祭前晚會，吉貝耍國小學童也將首度演唱3首西拉雅族古歌謠。

吉貝耍夜祭在2013年獲文化部核定為「國家重要民俗活動」，是平埔文化第一個獲得國家認定的民俗文化，最受注目。今年的吉貝耍阿立母夜祭在20日晚間11點舉行拜豬、牽曲，21日舉辦三向祭拜阿立母和孝海祭。

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吉貝耍國小學童 演唱母語古謠

特別的是，吉貝耍國小學童將在20日晚上首度演唱3首西拉雅古歌謠，由上月才成立的西拉雅古歌謠傳唱隊12名學生，唱回祖先的歌，傳承斷裂已久的歌謠文化。

古歌謠由吉貝耍部落學堂負責人段洪坤整理後，再加上在高雄木柵部落所採集到的「祭典進場曲」等傳統歌謠，邀請民族音樂學家林難生譜曲、編曲後，再到吉貝耍國小教唱。

段洪坤說，古歌謠來自1930年，日本語言學者淺井惠倫曾錄下西拉雅族Ta-ai夜祭的牽曲、山歌「山尾曲」及新港社人鄂朝來所唱的「身體歌」、「請四方」等母語歌謠，後來學者、台灣歷史博物館與日本東京外語大學合作，將這批珍貴的西拉雅族古歌謠錄音帶回台灣。

20日晚間6點半由台南市西拉雅族部落發展促進會舉辦的原住民族歌舞交流晚會，邀請屏東佳興部落、喜裂克文化藝術團、阿仍仍（阿爆）、桑布伊、義守大學LIMA原住民文化社及札哈木樂舞集等多組原住民團體及藝人演出。

其中，阿仍仍今年是第4次參加吉貝耍夜祭晚會，她是3屆金曲獎得主，桑布伊拿過2屆金曲獎得主。

南市府民族事務委員會主委尤天鳴說，西拉雅族為台南市定原住民，吉貝耍聚落保有完整西拉雅信仰文化，舉辦夜祭對推廣南市西拉雅傳統祭典文化及平埔原住民的認同有正面效益。

台南市東山吉貝耍阿立母夜祭將在20日晚間11點登場，夜祭前的晚會也將由吉貝耍國小學童首度演唱3首西拉雅族古歌謠。（記者楊金城攝）

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