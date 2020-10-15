為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    持中市敬老卡搭小黃 明年可望扣抵85元跳表基本費

    議員質詢，中市敬老愛心卡搭小黃明年可望提高扣抵85元跳表基本費。（記者蘇孟娟攝）

    議員質詢，中市敬老愛心卡搭小黃明年可望提高扣抵85元跳表基本費。（記者蘇孟娟攝）

    2020/10/15 17:15

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市持敬老愛心卡搭計程車折扣額度，明年可望由現行50點提高到折扣跳表基本費85元。

    台中市議員蔡耀頡、張家銨今天在議會業務質詢時指出，持敬老愛心卡搭小黃折扣額「太摳門」，民眾怨不好用，問市府究竟何時才願意調高，社會局長彭懷真回應，已增編預算，送議會大會通過後，敬老愛心卡搭小黃可望提高折扣85元跳表基本費。

    蔡耀頡指出，台中市的敬老愛心卡在前市長林佳龍執政下擴增多元用途，包括能全額扣抵計程車費，但現任市長盧秀燕上任後，狂砍扣抵額度到每趟只補助50元，不少老人家抱怨「太摳門」。

    蔡耀頡詢問在場市府官員有誰搭公車，應該是官員少搭公車，以致不知搭公車費時長，他舉例，從太平搭公車到台中榮總就醫，至少要花3小時，自行開車又要花時間找停車位，若要搭計程車就醫，每趙要4、500元，和平山區民眾就醫就更不方便，花費也更高，市府卻不能苦民所苦，自廢武功，讓敬老愛心卡跟廢卡一樣。

    蔡耀頡指出，他早就要求市府提高折扣額度，至少應折扣計程車跳表基本費85元，要求社會局盡速訂出時間表，不要再讓老人家補助看得到用不到。

    張家銨也指出，他多次反映敬老愛心卡「以次計價」未能符合長者使用需求，尤其偏鄉地區長者有就醫需求，單趟平均需150元以上，導致長者降低使用意願，造成長者交通不便，市府應正視長者權益，儘速取消趟次限定。

    社會局長彭懷真回應，已編列預算若送議會大會通過，未來敬老愛心卡搭計程車能提高折扣85元基本費。

    副市長黃國榮則強調，大家都希望社會福利愈多愈好，但市政建設要兼顧各面向，以前市府讓敬老愛心卡全面折扣搭計程車費或其他事項，一年市府就要花掉70億，改成折扣50元後，一年預算6億，未來若再放寬到85元，一年約變7億多，差距很大。

    他強調，70幾億將排擠其他建設，市府希望在財政健全後再慢慢增加計程車折抵率，經兩年努力財政健全後，明年起從50元調整到85元，兼顧老人使用計程車需求，經費也能用在其他建設，才是負責任的做法。

    黃國榮說，林前市長推動社會福利之餘，一年增200多億的負債，4年增800多億負債，但盧市長重財政、預算記律，務實嚴謹財政政策下努力2年，財政改善，兼顧老人搭計程車需求，但同時也鼓勵民眾運用大眾運輸系統。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中市敬老月起跑！敬老愛心卡在624商家享有多項優惠
    2020/09/27 12:09

    台中市敬老月起跑！敬老愛心卡在624商家享有多項優惠
    台中敬老卡搭小黃、門診就醫全額折抵？ 社會局：是補助50點
    2020/09/08 20:13

    台中敬老卡搭小黃、門診就醫全額折抵？ 社會局：是補助50點

    解析熱門投資標的
    花博卡搭公車要再花錢？中市府：不用
    2020/08/24 08:10

    花博卡搭公車要再花錢？中市府：不用
    愛心卡綁定「檢核異常」踢皮球 北市府：已緊急修正
    2020/07/01 19:06

    愛心卡綁定「檢核異常」踢皮球 北市府：已緊急修正
    迴龍居民注意！三重客運7公車路線 明起可用桃市敬老卡扣點搭乘
    2020/06/30 10:32

    迴龍居民注意！三重客運7公車路線 明起可用桃市敬老卡扣點搭乘
    獨家》中市敬老卡宣傳片老人玩特技 醫生大驚：腦袋灌水泥？
    2019/09/04 08:57

    獨家》中市敬老卡宣傳片老人玩特技 醫生大驚：腦袋灌水泥？
    生活今日熱門
    澎湖阿嬤翻出她阿嬤的遺物！123年前歷史文件曝光
    2020/10/14 18:37

    澎湖阿嬤翻出她阿嬤的遺物！123年前歷史文件曝光

    週四早晚偏涼溫差大 大台北、沿海注意強陣風
    2020/10/14 21:29

    週四早晚偏涼溫差大 大台北、沿海注意強陣風

    太陽餅文化節「買一送一」 盧秀燕：錯過再等一年
    2020/10/14 19:15

    太陽餅文化節「買一送一」 盧秀燕：錯過再等一年

    中台灣觀光發展論壇登場 逾300產官學人士參加
    2020/10/14 19:13

    中台灣觀光發展論壇登場 逾300產官學人士參加

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播