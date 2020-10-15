持中市敬老卡搭小黃 明年可望扣抵85元跳表基本費

議員質詢，中市敬老愛心卡搭小黃明年可望提高扣抵85元跳表基本費。（記者蘇孟娟攝）

2020/10/15 17:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市持敬老愛心卡搭計程車折扣額度，明年可望由現行50點提高到折扣跳表基本費85元。

台中市議員蔡耀頡、張家銨今天在議會業務質詢時指出，持敬老愛心卡搭小黃折扣額「太摳門」，民眾怨不好用，問市府究竟何時才願意調高，社會局長彭懷真回應，已增編預算，送議會大會通過後，敬老愛心卡搭小黃可望提高折扣85元跳表基本費。

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蔡耀頡指出，台中市的敬老愛心卡在前市長林佳龍執政下擴增多元用途，包括能全額扣抵計程車費，但現任市長盧秀燕上任後，狂砍扣抵額度到每趟只補助50元，不少老人家抱怨「太摳門」。

蔡耀頡詢問在場市府官員有誰搭公車，應該是官員少搭公車，以致不知搭公車費時長，他舉例，從太平搭公車到台中榮總就醫，至少要花3小時，自行開車又要花時間找停車位，若要搭計程車就醫，每趙要4、500元，和平山區民眾就醫就更不方便，花費也更高，市府卻不能苦民所苦，自廢武功，讓敬老愛心卡跟廢卡一樣。

蔡耀頡指出，他早就要求市府提高折扣額度，至少應折扣計程車跳表基本費85元，要求社會局盡速訂出時間表，不要再讓老人家補助看得到用不到。

張家銨也指出，他多次反映敬老愛心卡「以次計價」未能符合長者使用需求，尤其偏鄉地區長者有就醫需求，單趟平均需150元以上，導致長者降低使用意願，造成長者交通不便，市府應正視長者權益，儘速取消趟次限定。

社會局長彭懷真回應，已編列預算若送議會大會通過，未來敬老愛心卡搭計程車能提高折扣85元基本費。

副市長黃國榮則強調，大家都希望社會福利愈多愈好，但市政建設要兼顧各面向，以前市府讓敬老愛心卡全面折扣搭計程車費或其他事項，一年市府就要花掉70億，改成折扣50元後，一年預算6億，未來若再放寬到85元，一年約變7億多，差距很大。

他強調，70幾億將排擠其他建設，市府希望在財政健全後再慢慢增加計程車折抵率，經兩年努力財政健全後，明年起從50元調整到85元，兼顧老人使用計程車需求，經費也能用在其他建設，才是負責任的做法。

黃國榮說，林前市長推動社會福利之餘，一年增200多億的負債，4年增800多億負債，但盧市長重財政、預算記律，務實嚴謹財政政策下努力2年，財政改善，兼顧老人搭計程車需求，但同時也鼓勵民眾運用大眾運輸系統。

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