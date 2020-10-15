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    夜市之星美食爭霸戰登場！ 北市8大夜市24攤入圍

    入圍名單在記者會現場揭曉，並由副市長黃珊珊頒發「群星獎」錦旗。（記者楊心慧攝）

    入圍名單在記者會現場揭曉，並由副市長黃珊珊頒發「群星獎」錦旗。（記者楊心慧攝）

    2020/10/15 16:33

    〔記者楊心慧／台北報導〕2020台北夜市打牙祭活動，即日起至11月30日正式登場，台北市場處今年結合AR科技創新玩法，推廣台北夜市好吃美食，祭出夜市之星美食爭霸戰，選出台北市夜市美食，今上午舉行記者會，揭露8大夜市24攤入圍名單，包含士林夜市的丞祖胡椒餅、阿輝麵線；寧夏夜市的牛五花、Fun Sun G 雞排等，民眾可在網路票選出最令人難忘的銷魂菜色，參加者還能抽獎。

    夜市之星爭霸戰的入圍名單，是由秘密客從寧夏夜市、艋舺夜市、南機場夜市、延三夜市、士林夜市、公館觀光夜市、華西街夜市、廣州街夜市等8大夜市中，推薦的120攤名單，從中評選出24名入圍者，網路票選將從明天至11月22日，只要參加票選，有機會抽到筆電、AirPods、夜市抵用券等。

    入圍有不少是人氣攤位，像是士林夜市的丞祖胡椒餅、阿輝麵線、炸鮮奶；延三夜市的大橋頭潤餅、新營人牛肉；寧夏夜市的牛五花、Fun Sun G 雞排；公館夜市的阿佳碳烤、宜蘭蔥餅、玉米妹煎餃；南機場夜市的鈺師傅上海生煎包、八棟湯圓、康師傅海產麵；艋舺夜市御守燒、阿珍魯雞腳；華西街夜市的北港甜湯、大鐤肉羹；廣州街夜市的第一好吃珍珠玉米、艋舺牛排館。

    台北市場處副處長高群荐表示，為推廣悠遊付，在8大夜市使用達到一定金額，可獲滿額購物金，目前市場、夜市攤販結合電子支付，讓民眾可選擇多元的付款方式。

    台灣夜市商圈產業工會總會長、寧夏觀光夜市協會理事長林定國表示，好吃的雞排要件是又大又厚，厚度要比熊掌厚才能鎖住肉汁。

    士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山表示，炸鮮奶內餡是奶油，整顆拿去炸，外皮酥脆，咬下去散發牛奶的香味，十分受好評；丞祖胡椒餅肉餡入味，用料不手軟；阿輝麵線已經兩年獲得米其林必比登美食，民眾就算排隊也要吃到。

    士林夜市阿輝麵線表示，麵線湯頭十分講究，用蔬菜、柴魚敖煮，吃完後不會口乾舌燥，坊間都是使用大量味精，價格又比台北市其他賣麵線羹的店家更便宜，採取薄利多銷的策略，每天都可以賣完。

    記者會現場展出8大夜市24攤入圍的美食。（記者楊心慧攝）

    記者會現場展出8大夜市24攤入圍的美食。（記者楊心慧攝）

    記者會現場展出8大夜市24攤入圍的美食。（記者楊心慧攝）

    記者會現場展出8大夜市24攤入圍的美食。（記者楊心慧攝）

    記者會現場展出8大夜市24攤入圍的美食。（記者楊心慧攝）

    記者會現場展出8大夜市24攤入圍的美食。（記者楊心慧攝）

    記者會現場展出8大夜市24攤入圍的美食。（記者楊心慧攝）

    記者會現場展出8大夜市24攤入圍的美食。（記者楊心慧攝）

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